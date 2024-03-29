中職全面啟動！轉播資訊、平台懶人包 重回六隊規模、三地開打
中職35賽季即將在本周末開打，明（30）日將由衛冕冠軍味全龍，對上去年總冠軍賽隊伍樂天桃猿，在台北大巨蛋點燃戰火。後（31）日三地開打，由味全龍隊在台北大巨蛋對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊在新莊對戰新球隊台鋼雄鷹，統一獅隊在台南對戰富邦悍將隊，兩日的比賽皆是17:05準時開打。今年是中職睽違16年再度回到6隊規模，再現3地同時開打的盛況。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
接下來的清明四天連假（4/4-7），從4/3開始為期五天的連續賽事，4/3、4/4由味全龍在天母主場對戰樂天桃猿隊，富邦悍將在新莊主場對戰統一獅隊，中信兄弟在大巨蛋主場對戰台鋼雄鷹。4/5、4/6、4/7三連戰，中信兄弟轉為客場，在大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，富邦悍將來到澄清湖球場，對戰前總教練洪一中領軍的新球隊台鋼雄鷹，味全龍隊繼續在天母主場，迎戰統一獅隊。
有鑑於轉播方式以及收看媒介的多元化，今年各隊的轉播單位還往年有些許不同，以下整理今年中華職棒轉播方式的懶人包，包括有線電視以及網路平台轉播。
📺有線電視
✔️緯來體育台：中信兄弟、味全龍
✔️DAZN：樂天桃猿、台鋼雄鷹
✔️MOMO綜合台：富邦悍將、統一獅
✔️博斯頻道：統一獅（若與富邦悍將主場賽事重疊）
📺中華電信MOD
✔️DAZN：樂天桃猿
✔️愛爾達體育台：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
✔️博斯頻道：統一獅
📺網路平台
✔️Line Today：富邦悍將、統一獅、味全龍（免費）
✔️Myvideo：富邦悍將（免費）
✔️ELTA TV：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將（付費）
✔️Hami Video運動館：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅（付費）
✔️DAZN：樂天桃猿
✔️CPBLTV：六隊都有（付費）