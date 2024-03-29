劉德華「迅速老化」！滿頭白髮、肚腩突出 62歲蒼老模樣曝光
62歲的劉德華是香港「四大天王」之一，一直以來都以親切形象為人所知，他也是金氏世界紀錄中獲獎最多的香港歌手，閱歷豐富的他，還是四川省川劇學院的客座教授，雖然年過60，但保養得宜，每每出席公開活動，劉德華的狀態都很好，是許多人心目中的男神。不過他近來正在拍攝新片《無名之輩2》，疑似被捕捉到蒼老的模樣，滿頭白髮還戴著老花眼鏡，與過往風流倜儻的形象大相逕庭，引起熱議。
記者吳雨婕／綜合報導
劉德華最近正在拍攝新作品《無名之輩2》，正好被粉絲巧遇，因此被拍下戲中模樣，照片中劉德華白髮蒼蒼，戴著細框眼鏡，身穿格紋襯衫外頭套一件米白色外套、黑色圍巾，下半身則是穿著藍色寬鬆的褲子與卡其色皮鞋，頂出大肚子，就像是一般路上能見到的年邁老人，幸好這身裝扮是劉德華為了新片扮老，實際上並非如此，讓人看到後直喊敬業。日前有粉絲在香港遇到劉德華，劉德華正拿著手機對著牆上的花朵自拍，他身穿淡藍色棒球外套、寬鬆牛仔褲與白色球鞋，一派年輕的裝束，完全看不出今年已經62歲了。
據悉《無名之輩2》由劉德華監製，並擔任主演，是部黑色喜劇片，故事講述老聞（劉德華飾）的貸款被一名南美客商捲走潛逃，讓他不再與那裡的人做生意，但又接到來自南美的神祕訂單，沒想到意外捲入風暴中。
事實上，近期有許多資深演員們都為了新作品扮老，成龍這個月初出席活動時，被發現不僅頭髮明顯花白，就連臉上都滿是皺紋，鬍子也白了，驚呆許多粉絲，其實他是為了演出電影《陌生家庭》做前期準備，該片講述阿茲海默症，他在片中將飾演孤寡的阿茲海默症老人。
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