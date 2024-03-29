7-11真的很敢給優惠！Hello Kitty一番賞買1送1　內行抽法穩中A賞

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我前天才剛抽就滑到這個優惠是什麼意思.....」、「買一抽送一抽也太划算了吧，下班來去看看」、「我3月27才把剩下的包下來，結果28日就有活動喔」、「有些店員不知道有這麼活動，要去櫃檯刷看看」、「之前是福袋現在是一番賞，7-11優惠都是5折起捏」、「太划算了！晚點來去門市抽看看」。
內行公開穩中A賞秘訣！Hello Kitty週邊全部帶回家
而有內行的網友透露自己早就預判到最後超商一定會降價出清，已經看好幾家7-11的「A賞」或者「B賞」還有少許數量沒有被抽走，如果單憑運氣一抽300元下去抽的話，可能抽好幾張都不會中，因此鎖定籤數剩下不多的店家，加上現在優惠2抽變成300元，可能只要花費少許的錢就能中到「A賞」、「B賞」，有幸運的網友已經在日前找到剩下8抽的一番賞直接選擇包套，以2抽300元的價格，花1200元就中A賞，相當的划算，並且還拿下最後賞。
而根據網友回報的狀況來看，有些店家的店員並不知道一番賞有「2抽300元」的活動，如果遇到店員表示沒有優惠活動，可以請店員刷看看條碼查看，不過在詢問的時候一定要保持禮貌，如果刷出來真的沒有活動，也可以換看看別家7-11查看哦！
歡慶Hello Kitty50週年！一番賞獎品一次看
而這次7-11推出這個歡慶Hello Kitty50週年獎品非常的豐富，最大獎A賞就是「Kitty50週年毛毯」，非常多Kitty粉絲迷想要，由於一番賞經常都是限定款，別處沒有販售，因此才會讓這麼多人甘願花錢拼運氣，《NOWnews》也列出這次7-11歡慶Hello Kitty50週年一番賞的所有獎項，提供給想撿最後便宜的民眾參考。
📌A賞Kitty50週年毛毯
📌B賞Kitty50週年造型抱枕
📌C賞Kitty50週年提袋
📌D賞Kitty50週年鑰匙圈
📌E賞Kitty50週年口金零錢包
📌F賞Kitty50週年襪子（白色）
📌G賞Kitty50週年襪子（粉色）
📌H賞Kitty50週年鏡子
📌I賞Kitty50週年2入方巾組
📌K賞Kitty50週年方型抱枕（白色）
📌L賞Kitty50週年方型抱枕（粉色）
📌最後1抽可以獲得最終賞的「hello kitty50週年生日慶絨毛娃娃」