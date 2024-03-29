中職開幕戰預售票已賣出2.5萬張！味全龍出戰樂天桃猿確定創紀錄
中職35周年開幕戰將於明（30）日正式展開，由味全龍隊出戰樂天桃猿，由於這是第一次中職例行賽將在大巨蛋舉行，因此個外受到矚目，味全龍領隊丁仲緯表示，「目前預售票已經達25000張，預計還會持續開賣，最多可坐滿32000人到33000人左右。」目前中職開幕戰確定不會超越讀賣巨人台灣交流賽單場最多觀眾人數37890人，不過也確定會超越歷年中職開幕戰最佳成績，創下中職史上開幕戰最多球迷觀戰的紀錄。
記者吳政紘/台北報導
中職歷年開幕戰最多球迷入場，要回溯到2016年的中信兄弟與Lamigo桃猿之戰，吸引19393位球迷入場，而去年樂天桃猿與中信兄弟開幕戰，吸引18,395位球迷到場，但中職最後一次滿場紀錄要回到2017年的富邦悍將與中信兄弟的「金控大戰」。
味全龍領隊丁仲緯表示，目前預售票已達25000張，而還會持續開賣，外野上層看台目前不會開放，此外，味全龍隊也統計，周日進場人數約為17000人左右，因此目前兩場加起來就會到4.2萬左右，這部分也符合味全龍隊的預期。
味全龍隊也在今天跟龍隊球員談薪，丁仲緯說：「目前漲幅還是要到8%、9％左右，漲幅較大的徐若熙、吉力吉撈鞏冠、劉基鴻等人為主，還剩一部分未談完薪，最後會公布給大家。」
由於大巨蛋開季連續7場比賽都會開打，目前中信兄弟會以4月3日、4日為主場，目前平日票房為2.7萬，加上樂天桃猿對兄弟3連戰也超過1萬8000張，若加上開幕戰龍隊2場約4.2萬左右，甚至有機會上看9萬，若持續熱賣，賣出10萬張票也是有機會。
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