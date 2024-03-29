廣達爆量上攻領軍AI股　台股漲147點站所有均線、週月線同步收紅

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觀察權值股的表現，台積電開高之後，一路向上攀升，尾盤又有一波買單挹注，終場上漲10元或1.3%，收在779元，成功站回所有均線；聯發科也同樣在尾盤買單挹注之下，終場上漲35元或3.02%，收在1195元，同步站上所有均線；鴻海則是漲多拉回，今日衝高後立即翻黑，尾盤再有賣單調節，終場收在最低點，下跌5.5元或3.54%，收在150元。
今天領攻族群有：AI、散熱、IC設計，AI族群由廣達領攻，帶動電腦週邊類股指數漲逾1.5%，位居今日漲幅排行冠軍。傳出廣達拿下美國多家CSP的輝達GB 200大單，預計9月開始量產，激勵廣達股價帶量衝高，突破290元，最高來到295元寫下歷史新高，可惜尾盤漲幅收斂，終場上漲13.5元或4.82%，收在293.5元，寫下歷史新高價位；其他個股包括：樺漢漲逾7%，AMAX-KY、麗臺漲逾半根停板，廣達、晟銘電漲逾4%，緯創、緯穎漲逾3%。
IC設計族群也回神上攻，其中今日解禁的M31尾盤再度衝上漲停板，神盾、世芯-KY漲逾半根停板，力智、晶相光、鈺太漲逾4%，力旺、祥碩、愛普*、芯鼎、聯發科漲逾3%；昨日剛登漲股王寶座的信驊，今日衝高後拉回翻黑，尾盤急拉收在平盤，收在3330元，再度將股王寶座讓給世芯-KY。