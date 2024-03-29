PC需求低迷！戴爾2023大砍1.3萬員工 是原預期裁員人數的翻倍
根據外媒報導，科技廠戴爾（Dell）本週透露，公司目前擁有12萬名員工，比去（2023）年初減少了約1.3萬人，這意味著戴爾的最終裁員人數幾乎是先前預估的2倍。
記者鄭妤安/台北報導
戴爾於去年2月時，擁有13.3萬名員工，此後宣布因個人電腦需求下降，將裁員6650人，照理來說，員工人數應變更為12.6萬人，然而，公司卻在近日提交給美國證券監管機構SEC的一份報告中揭露，截至今年2月2日，戴爾共有12萬名員工，也就是被解僱的人數並非為預期中6650人，而是「翻倍」1.3萬人。
提交的文件中寫道，2024財年，公司將繼續採取某些措施來降低成本，包括限制外部招聘、員工重組和其他行動等，儘管做出艱難的決定，戴爾仍繼續集中努力賦予員工權力，吸引、培養並留住人才。
外媒表示，戴爾在去年初披露的資訊與實際裁員人數不一致，可能是因為PC銷售比預期還要糟糕，在裁員後的一個月，國際數據資訊IDC將PC和平板電腦出貨量預測下調了2600萬台。同時提到，支援AI系統的出現顯然將重振個人電腦市場，這對戴爾來說將是一大福音，IDC預測，2024年出貨量預計將年增3.7%，結束市場自COVID19疫情以來的下滑趨勢。