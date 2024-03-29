5死114住院！日本小林製藥記者會 對「造成嚴重的社會問題」致歉
日本小林製藥的紅麴保健品風暴引起恐慌，該公司於當地時間下午2點，於大阪市召開記者會，是自通報死亡病例以來首次，社長小林章浩率一眾幹部，坦言給許多人帶來痛苦和焦慮，甚至已經演變成社會問題，為此公開表達深深歉意。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合日媒報導，記者會一開始，小林社長就表示，對於日本國內外使用他們產品的客戶，以及該產品給銷售、醫療機構、政府機關和地方政府帶來的各方面不便，公司深表歉意，謹向死者家屬表示最深切的哀悼，並祈禱死者的靈魂得到安息。
小林章浩指出，對於外界質疑，為何早就收到通報，卻遲至上週才宣布一事深感遺憾，後續將全面澄清情況，防止進一步損害，並提供徹底的賠償，也會全面改善品質管控和危機管理系統，同時聽取各方及外部專家的意見，也將尋求政府、厚生勞動省等機構的幫助：「我們本應靠自己的力量盡早做到，但最終卻變成了這樣。」
當被問到從得知第一起案例以來，公司採取了什麼具體措施，以及若早點宣布的話，是否就能避免相關情況時，小林章浩回答，對此公司無可辯解，最初因為不清楚具體原因、跟紅麴是否有關，所以只能要求公司的研究部門，盡快查明真相。