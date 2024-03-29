兒疑召妓邱國正火速請辭！徐巧芯挺留任：個人行為不應上綱到爸爸
國防部長邱國正兒子涉嫌召妓「染黃」，邱國正已經請辭，對此總統府也證實，不過總統蔡英文認為部長應坐鎮崗位，沒准請辭。對此，國民黨立委徐巧芯今（29）日也認為，邱國正部長的兒子已經是成年人，不當行為應該自己負責，「我支持邱國正部長繼續堅守崗位。家家有本難唸的經，部長是否盡忠職守的替國家付出，才是我們最重視的」。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯說，昨天，媒體報導邱國正的兒子，也是我國國安局人員召妓的影片，自己也有收到爆料，內容是六部清晰的影片，有些影片當中可以看到是當事人自行掌鏡，對象是幾位不同的女性，在不同的場所發生的私密交易。爆料者將這些訊息寄給各大媒體以及部分立法委員，動機相當可議，選在此時大動作爆料，是內鬥或者已遭掌握都有可能。
徐巧芯強調，邱國正的兒子已經是成年人，不當行為應該自己負責，與父親是獨立的個體，從未想以此事苛責或者羞辱國防部長，雖然事件確實有些難堪，但就事論事，一碼歸一碼，兒子的個人行為不應上綱到爸爸。
徐巧芯認為，這次的事件若說有責任，除了當事人以外，該負責任的是國安局，包含對於國安人員的訓練以及情報掌握都不足，例如在影片當中可以聽到，這名國安局人員曾對應召女些許透露自己的職務，這是萬萬不可的。此外，他的自拍影片流出，是否手機遭到駭客入侵或被掌握？有沒有更多其他的國家機密資料外流？這些都需要進一步調查。
徐巧芯也說，比起此事，更嚴重的是適逢520政權交替前夕，國防部長請辭，對於國家的影響更劇烈，尤其最近兩岸關係不睦，就連邱國正自己都曾坦承擔心得睡不好，沒有了主心骨，對我國國防來說是一大重創，「我支持邱國正部長繼續堅守崗位。家家有本難唸的經，部長是否盡忠職守的替國家付出，才是我們最重視的」。