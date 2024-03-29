高雄東區新地標　雙捷運衛武營站聯開案公告招商

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捷運局長吳義隆表示，本案基地面積約1.8公頃(5,450坪)，位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，鄰近鳳山生活圈。本基地開發可結合周邊包括衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展，區位條件優異。
捷運局說明，本案都市計畫屬第五種商業區(建蔽率70%、容積率840%)及交通用地(建蔽率40%、容積率400%)，得作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館及景觀住宅等使用，預估投資金額約210億元，至少創造350億元之開發價值，在兼顧投資人合理利潤財務可行前提下，本次招商條件五大重點變革：
1.土地所有人分收比例調整至30%(第一標)，符合開發財務可行性及市場期待。
2.分西側基地及東側基地之2基地招商，投資人可單獨投標，亦可複式投標並優先開標，保留基地規模彈性。
3.放寬商業使用樓地板面積限制，並以地面層設置為原則，符合開發產品定位。
4.配合不動產開發市場狀況與高雄聯開成功經驗，放寬部分申請資格限制，讓更多投資人得參與開發，創造競爭優勢。
5.權利價值權利金改採得由投資人彈性提出計畫，以兼顧本案開發量體規模及投資人投入資金需求。
捷運局表示，本案O10/Y18擁有獨特藝文特色及永久綠意景觀，同時高雄捷運黃線預定於117年底完工通車，未來將以完善的地下聯通通道本開發大樓、兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaPort，配合鳳山地區發展計畫，開發榮景可期，值得預先投資佈局。相關招標資訊請見捷運局網站。