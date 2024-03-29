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全家清明連假拼了！拿鐵、霜淇淋第2件10元　可寄杯咖啡9杯299元

▲全家門市4月4日起有特大杯拿鐵、霜淇淋第二件10元，連假期間門市店舖使用指定支付方式最高折80元。（圖／全家提供）
▲全家門市4月4日起有特大杯拿鐵、霜淇淋第二件10元，連假期間門市店舖使用指定支付方式最高折80元。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

下週將迎來清明節及兒童節連假，全家4月3日起至4月7日狂灑連假優惠，包括寄杯特濃美式9杯299元、特濃拿鐵9杯399元，還有門市4月4日起有特大杯拿鐵、霜淇淋第二件10元，連假期間門市店舖使用指定支付方式消費滿500元，現折50元，使用全盈+PAY最高可折80元，滿1000元送衛生紙、泡麵或鮮乳，《NOWnews》整理全家清明連假優惠包，一文秒懂必囤折扣商品。

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🟡全家便利商店
📍APP隨買跨店取｜4月3日起至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾特濃拿鐵9杯399元，6.9，原價65元、特價45元
◾私品茶55元系列9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾65元系列9杯399元，6.9折，原價65元、特價45元

📍門市｜4月4日起至4月7日
◾特大杯拿鐵第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾霜淇淋第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元

▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家3月霜淇淋口味為「靜岡抹茶」搭配巧克力，4月將新上市「山丘藍」藍莓霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍門市滿額現折80元
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。

📍取件送比特幣
「全家」Fun心取於4/5至4/9推出包裹取件活動，活動期間完成取件，即贈送價值新台幣10元的比特幣兌換序號，數量有限，兌完為止。

此外，美廉社清明連假期間4月4日至4月7日，推出期間限定咖啡優惠，「大杯濃萃系列咖啡同品項買1送1」，包括美式咖啡原價50元、特價25元；拿鐵原價60元、特價30元。同時還有會員獨享優惠，凡購買餅乾、洋芋片，單筆消費滿88元，即享9折優惠（相關優惠辦法依門市提供為主），美廉社表示，這波會員活動、氣泡酒促銷及連假咖啡優惠，預計帶來2-3成的業績成長。

▲美廉社雙11咖啡買5送6，並能寄杯、跨店領取。（圖／業者提供）
▲美廉社清明連假期間大杯濃萃系列咖啡同品項買1送1。（圖／業者提供）

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