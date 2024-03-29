全家清明連假拼了！拿鐵、霜淇淋第2件10元　可寄杯咖啡9杯299元

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📍APP隨買跨店取｜4月3日起至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾特濃拿鐵9杯399元，6.9，原價65元、特價45元
◾私品茶55元系列9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾6
📍門市｜4月4日起至4月7日
◾特大杯拿鐵第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾霜淇淋第二支1
📍門市滿額現折80元
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。
📍取件送比特幣
「全家」Fun心取於4/5至4/9推出包裹取件活動，
此外，美廉社清明連假期間4月4日至4月7日，推出期間限定咖啡優惠，「大杯濃萃系列咖啡同品項買1送1」，包括美式咖啡原價50元、特價25元；拿鐵原價60元、特價30元。同時還有會員獨享優惠，凡購買餅乾、洋芋片，單筆消費滿88元，即享9折優惠（相關優惠辦法依門市提供為主），美廉社表示，這波會員活動、氣泡酒促銷及連假咖啡優惠，預計帶來2-3成的業績成長。