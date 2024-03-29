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台北電器展人氣夯！電價漲掀「節能家電」換機潮　冷氣1.6萬入手

▲2024電器展今為開展首日，因電價即將上漲，吸引民眾汰舊換新，選購具備節能的家電。（圖／記者周淑萍攝）
▲2024電器展今為開展首日，因電價即將上漲，吸引民眾汰舊換新，選購具備節能的家電。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

國內4月起電價調漲，平均漲幅約11%，雖然民生用電調幅較低，但老舊家電其實耗電量相當大，不少民眾準備換購具備一級能效的節能家電省荷包。在「台北電器空調影音3C大展暨音響博覽會」今（29）日開展明顯看到買氣湧現。根據參展業者觀察，今早的人潮較去年至少增加了3成，保守預估今年業績會有10~15％成長，而其中詢問度最高的為一級能效冰箱和冷氣。

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想換家電可以趁「家電展」前去搶便宜，「2024台北電器空調影音3C大展暨音響博覽會」今（29）日開展，活動會持續到4月1日。因電價即將上漲，讓「節電」家電成為大熱門，根據電器公會近期統計，近期節能家電詢問度增加了3倍。像是LG的智慧冷氣推「APP試算電費」按下一鍵再節能20%~40%，此外還有家用型「0用電」烘衣機。電冰箱則「加強節能按鍵」，汰舊換新最高可節省30％~40％用電量。

▲2024電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲電器展開展首日人潮較去年至少增加了3成，預料假日會湧入更多民眾。（圖／記者周淑萍攝）
今年參展的品牌幾乎家電大廠全都到齊，包含Panasonic、日立、SONY、SHARP、SAＭSUNG、LG、伊萊克斯、聲寶、禾聯、奇美等。預估將湧入超越上屆20萬以上參觀人潮。優惠的部分，奇美有補助後1.6萬的一級能效冷氣，惠而浦會場再7折，大同有每日排隊商品，3/29 43吋電視展場價8990元、3/30 廚餘機展場價6990元、3/31 除濕機展場價5999元、4/1 微電腦電鍋展場價7990元。三星Galaxy Buds FE耳機原價2990元，展場價990元，有限量。

除了有展場優惠外，更額外推出加碼活動，凡網路預約逛展獲現場消費滿額，總計有100台家電於展期天天抽，獎項包含Miele洗碗機、Bosch滾筒洗衣機、50吋/43吋/32吋電視、日立空氣清淨機、虎牌電子鍋、德國卡爾果汁機等。

▲2024電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星除了有大小家電優惠之外，Galaxy Buds FE耳機還有展場限量特賣，原價2990元，展場價990元。（圖／記者周淑萍攝）
▲2024電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲電器展額外推出加碼活動，凡網路預約逛展獲現場消費滿額，總計有100台家電於展期天天抽。（圖／記者周淑萍攝）
🟡展場資訊

📍日期：3/29(五)~4/1(一)
📍時間：10:00~18:00

📍地點：台北世貿一館(信義區信義路五段 5 號)

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