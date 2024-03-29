食安問題連環爆！新竹「舒肥咖哩」釀多人瘋狂腹瀉 業者停業7天
國內食安案件連環爆，引發民眾恐慌，近日傳出新竹竹北一家專賣咖哩的餐廳，有多名網友用餐完後回家瘋狂腹瀉，向店家反應，也湧入其粉專和Google評論給負評，新竹縣衛生局接獲陳情後，27日立即派員至店家稽查，針對民眾陳情吃下的食物採檢送驗，同時發現冰箱內部、設備(烹調區爐火台)及器具(砧板)及工作櫃台未保持乾淨整潔等6樣環境衛生缺失，當場限期改善，業者也宣布將停業7天進行清理、消毒、整頓。
記者林莞茜／綜合報導
竹縣衛生局食品藥物科長沈淑芳表示，現場稽查發現的缺失包含現場未提具員工健檢資料、無有效之病媒防侵措施、冰箱內部未保持清潔、設備(烹調區爐火台)及器具(砧板)未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等項目。稽查人員已於現場責令業者於4月11日前完成改善。
竹縣衛生局指出，依據民眾陳情指稱，曾吃下的餐點品項為嫩肩牛排咖哩和舒肥嫩雞咖哩這兩道菜，稽查人員於店內採檢這兩道菜內所有的食材，包含肉類、咖哩、蔬菜和蛋，皆已送驗，約兩週會有結果。
竹縣衛生局說明，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定:食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則；衛生局將持續追蹤該商家改正情形及後續抽驗結果，若經命限期改正，屆時未改正者，則依上述同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
業者證實此事後，稱事情一發生後就立刻追溯餐點以及SOP流程，同時清消1日及暫時停只營業7天，進行清理、消毒、整頓。