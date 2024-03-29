澄清「未對醫療團隊究責」！寶林首例死者家屬發聲明　悲痛全文曝

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但呂妻也說，對於這兩日媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導，因與事實不符，身為家屬不得不提出澄清，家屬特此聲明並未對醫療團隊提出訴訟，也未對媒體發言控訴將對醫療機構究責等，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但此並非家屬欲向醫院究責之意。家屬在此再次真誠感謝醫院在多次危急過程中，專業而有同理心的給予家屬幫助。「因為事發突然，家屬需要時間沉澱最近發生的一切事物，懇請社會大眾，勿再隨著不實的報導起舞，而給予家屬時間、空間處理心愛的家人後事，謝謝大家。」
以下為聲明全文：
《家屬聲明》
此次意外來得太突然，重重悲傷更是讓人難以承受，從事發到現在，短短幾天很多政府單位、社會組織團體出面關心家屬並給予協助，發現真相的過程更是集合眾多政府單位與機構齊心協力全力在協助我們家屬。我們家屬對於大家的幫助，銘感在心，特此致謝。
對於這兩日媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導，因與事實不符，身為家屬不得不提出澄清，家屬特此聲明並未對醫療團隊提出訴訟，也未對媒體發言控訴將對醫療機構究責等，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但此並非家屬欲向醫院究責之意。家屬在此再次真誠感謝醫院在多次危急過程中，專業而有同理心的給予家屬幫助。
因為事發突然，家屬需要時間沉澱最近發生的一切事物，懇請社會大眾，勿再隨著不實的報導起舞，而給予家屬時間、空間處理心愛的家人後事，謝謝大家。
悲痛的家屬
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