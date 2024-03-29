更新／寶林茶室中毒案！負責人、店長均無保請回　正班廚師遭移送

澄清「未對醫療團隊究責」！寶林首例死者家屬發聲明　悲痛全文曝

▲寶林茶室受害者家屬發表聲明，強調「對於這兩日媒體指稱家屬要對醫院究責等報導，與事實不符！」。（圖／資料照片）
▲寶林茶室受害者家屬發表聲明，強調「對於這兩日媒體指稱家屬要對醫院究責等報導，與事實不符！」。（圖／資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

台北信義區寶林茶室爆食物中毒案，根據統計，截至今（29）日下午累計達21例通報，其中2死、5住加護病房、1位住在一般病房、13位已返家休息；年齡最小者10歲，最大者66歲。而首例死亡個案40歲呂姓男子，昨日進行相驗解剖，檢體檢出「米酵菌酸」，為國內首例，原傳出其妻認為院方在醫療程序上有疏失，將提告究責，對此，稍早呂妻發布聲明，強調「對於這兩日媒體指稱家屬要對醫院究責等報導，與事實不符！」。

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呂妻表示，此次意外來得太突然，重重悲傷更是讓人難以承受，從事發到現在，短短幾天很多政府單位、社會組織團體出面關心家屬並給予協助，發現真相的過程更是集合眾多政府單位與機構齊心協力全力在協助我們家屬。「我們家屬對於大家的幫助，銘感在心，特此致謝。」

但呂妻也說，對於這兩日媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導，因與事實不符，身為家屬不得不提出澄清，家屬特此聲明並未對醫療團隊提出訴訟，也未對媒體發言控訴將對醫療機構究責等，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但此並非家屬欲向醫院究責之意。家屬在此再次真誠感謝醫院在多次危急過程中，專業而有同理心的給予家屬幫助。「因為事發突然，家屬需要時間沉澱最近發生的一切事物，懇請社會大眾，勿再隨著不實的報導起舞，而給予家屬時間、空間處理心愛的家人後事，謝謝大家。」


以下為聲明全文：

《家屬聲明》

此次意外來得太突然，重重悲傷更是讓人難以承受，從事發到現在，短短幾天很多政府單位、社會組織團體出面關心家屬並給予協助，發現真相的過程更是集合眾多政府單位與機構齊心協力全力在協助我們家屬。我們家屬對於大家的幫助，銘感在心，特此致謝。

對於這兩日媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導，因與事實不符，身為家屬不得不提出澄清，家屬特此聲明並未對醫療團隊提出訴訟，也未對媒體發言控訴將對醫療機構究責等，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但此並非家屬欲向醫院究責之意。家屬在此再次真誠感謝醫院在多次危急過程中，專業而有同理心的給予家屬幫助。

因為事發突然，家屬需要時間沉澱最近發生的一切事物，懇請社會大眾，勿再隨著不實的報導起舞，而給予家屬時間、空間處理心愛的家人後事，謝謝大家。

悲痛的家屬

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