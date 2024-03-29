沒錢沒時間！上班族丟夢想　 24%願花十年圓夢

還記得你的夢想嗎？根據人力銀行調查，新鮮人剛進社會的夢想不外乎是找到有興趣的工作，存錢買房出遊，但隨著工作數載，沒錢、沒時間，有些上班族漸漸放棄夢想，僅有24%的人願意給自己10年以上去圓夢。
記者許若茵／台北報導
回想一下畢業、退伍後，剛進入社會時的「人生夢想」是什麼呢？根據yes123求職網調查，在可複選情況下，主要依序有：「找到真正有興趣的工作」(71.6%)、「找到能學以致用的工作」(60.2%)、「存到人生第一桶金(百萬元)」(54.6%)，以及「買房子」(43.3%)、「環遊世界」(34.2%)。其他人生夢想部分，又還有：「培養一技之長或第二專長」(33.3%)、「能出國工作」(32.4%)、「創業當老闆」(24.6%)，以及「買車子」(23.5%)、「能出國進修」(22.7%)。
不過目前真正能圓夢的幸運兒，到底又有多少呢？根據yes123求職網的調查，高達64.4%表示，「雖然尚未完全圓夢，但會繼續努力」；但同時也有30.3%表示，「尚未完全圓夢，不過已經夢醒、放棄」；僅僅剩餘的5.3%透露，「全部夢想都完成」。
對於自己為何放棄追逐夢想，在可複選情況下，主要原因有：「覺得沒有足夠的錢」(64.1%)、「覺得沒有足夠的時間」(57.1%)、「常常碰到挫折」(44.4%)、「覺得現在工作穩定、生活安逸」(34.9%)，以及「父母或其他長輩反對」(31.2%)、「受不了一般人異樣的眼光」(20.9%)、「男(女)友或配偶反對」(16.7%)、「師長或同學、朋友反對」(11.2%)。對於青年勞工而言，平均「最長」願意花上6.3年，去完成一個夢想；其中更有兩成四(23.6%)表示，願意花「十年(含)以上」去圓夢。