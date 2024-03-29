快訊／寶林茶室食物中毒風暴擴大！北市衛生局：1人腦部病變惡化
「寶林茶室」食物中毒案事態持續擴大，已有2人死亡，台北市長蔣萬安今（29）日下午證實，北市新增3例，截至目前為止，北市共14例；加上2位台南、3位新北，累計19例。值得警覺的是，台北市衛生局下午表示，有1名加護病房個案病情惡化，除了肝、腎衰竭，又發現腦部病變，醫護團隊正全力搶救當中。
記者陳宜加／台北報導
北市府今天下午2時召開記者會說明最新案情，由蔣萬安親自主持，副市長林奕華、衛生局長陳彥元、警察局長張榮興、法務局長連堂凱列席，以及之名毒物專家、林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也出席。
陳彥元表示，寶林個案中均出現噁心、嘔吐、腸胃道不適、疲倦等症狀，前往醫療院所就醫，目前其他輕症個案未達進一步住院程度，但仍請病患回家密切觀察。目前台北市仍有4名個案在加護病房搶救中，不幸地是，其中1人除了肝、腎衰竭，也發現腦部病變，且4人病情都有惡化趨勢，醫護團隊正加緊全力搶救當中。
陳彥元說，目前台北市共36家醫療院所回報，沒有新增個案，但仍呼籲民眾曾於3月17日至26日曾前往寶林各分店使用相關食材，如有不適症狀，請儘速就醫。
蔣萬安表示，北市府下週起將召集擴大會議，並要求衛生局針對百貨、賣場進行專案稽查。