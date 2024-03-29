10大爆紅台股榜出爐！神盾搶下冠軍寶座　AI概念股「這6檔」超熱

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本季「10大爆紅台股榜」入榜以AI相關概念股為大宗，其中神盾集團透過購併、整合，從單一公司發展成集團，並瞄準AI相關應用為發展方向成焦點，入榜2席，其中，「神盾」拿下冠軍寶座，旗下主攻車用影像產品的「芯鼎」拿下本季第6名。
重電大廠「士電」透過努力經營綠能設備、交通設備市場，成功帶動占營收達60％的重電設備業績，搶下第3名，是本季排行榜中唯一的傳產；中小型個股也在榜中大展身手，「昆盈」隨著公司積極研發藍牙產品逐漸看到成效，股價也因此大漲獲關注，拿下第2名佳績。
光電業者「達運」透過努力改善體質，對內節省成本，對外則運用自有技術開發產品，創造新的業務來源，本季排行第4；LED導線架廠「一詮」因AI伺服器散熱零組件需求大增帶動均熱片營收，同時成功登榜排行第5；散熱風扇廠「元山」受惠於AI市場高階運算散熱需求，加上既有車用散熱訂單穩定挹注，近期進軍水冷散熱冷卻液監控主機市場成焦點，登上榜單第7。
而近期開始跨入散熱與工業電腦（IPC）領域的機殼廠「振發」，也因轉型有成，獲投資人矚目，排行第9；受惠於基礎建設帶來商機吸引投資人目光的光纖廠「台通」、水資源整合廠商「國統」則分別位列第8名及第10名。
2024年第1季10大爆紅台股榜，完整榜單入下：
Top1. 神盾（6462）
Top2. 昆盈（2365）
Top3. 士電（1503）
Top4. 達運（6120）
Top5. 一詮（2486）
Top6. 芯鼎（6695）
Top7. 元山（6275）
Top8. 台通（8011）
Top9. 振發（5426）
Top10. 國統（8936）