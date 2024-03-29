寶林案憂致病菌「落地生根」　王必勝：跨部會討論環境土壤調查

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何美鄉說，米酵菌酸是由Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，因此現在要找出這個菌，現在不確定是哪一個食材或醬料有，但可以確定是在寶林廚房內有。唐菖蒲伯克氏菌是植物的菌，不是人類的病菌，生存的環境在20幾度到32度的潮濕環境，很容易落地生根，目前看起來已經在中國落地生根了，希望還沒進入台灣食物生態，找到的是進口食物，非台灣自產，並盡快控制在一定範圍內，沒有擴散到台灣植物、食物鏈與生態內。
對此，王必勝回應，唐菖蒲伯克氏菌一直都存在自然界，並非新出現的菌，只是有些環境比較多、有些少，台灣過去是否從來沒出現過，也是很難講，很難界定是入侵台灣，這要做環境上的調查，採樣土壤、進一步研究。
王必勝提到，米酵菌酸一定要透過唐菖蒲伯克氏菌汙染產品，才會產生，因此唐菖蒲伯克氏菌確實很重要，但在台灣土壤、自然界存在情況如何，需要再做調查。
媒體詢問，環境調查會由哪個部會處理？王必勝回應，目前會先把寶林茶室相關檢驗告段落，確認是否限縮在該餐廳、該段時間，屬個別狀況，減少大眾恐慌後，再去做環境調查、了解分布情況、如何預防唐菖蒲伯克氏菌等。該案影響層面廣，近期會召開跨部會討論，除討論環境調查外，還會整理相關食物中毒案，在食品上如何避開，在什麼樣的溫度、濕度、PH值環境上，才會產生，進而做出指引，提醒民眾在製作椰子、玉米、米製品等產品時，要注意哪些事項。
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