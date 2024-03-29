更新／寶林食物中毒案！負責人、店長列被告　越籍代班廚師遭移送

寶林案憂致病菌「落地生根」　王必勝：跨部會討論環境土壤調查

▲中研院研究員何美鄉今（29）日表示，擔心寶林案的致病菌落地生根，衛福部次長王必勝回應，後續會做環境土壤調查。（圖／記者陳明安攝，2024.03.29）
▲中研院研究員何美鄉今（29）日表示，擔心寶林案的致病菌落地生根，衛福部次長王必勝回應，後續會做環境土壤調查。（圖／記者陳明安攝，2024.03.29）

記者李琦瑋／台北報導

素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，造成2人死亡，其中一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，成為台灣首例。中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今（29）日表示，致病的唐菖蒲伯克氏菌汙染，容易落地生根，應盡快找到源頭，不要擴及本土。衛福部次長王必勝回應，等到相關檢驗告段落，減少大眾恐慌後，將跨部會討論，如何進行環境、土壤調查，並針對椰子、玉米、米製品等製成產品的指引給民眾。

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寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，其中2人死亡，昨天公布一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，而這也是全台首起米酵菌酸中毒事件。何美鄉今天受訪指出，過去米酵菌酸中毒很少被看到，文獻上也是有限，只有在少數幾個國家發生過，中國是近年來發生案例最多、研究也最多的國家。

何美鄉說，米酵菌酸是由Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，因此現在要找出這個菌，現在不確定是哪一個食材或醬料有，但可以確定是在寶林廚房內有。唐菖蒲伯克氏菌是植物的菌，不是人類的病菌，生存的環境在20幾度到32度的潮濕環境，很容易落地生根，目前看起來已經在中國落地生根了，希望還沒進入台灣食物生態，找到的是進口食物，非台灣自產，並盡快控制在一定範圍內，沒有擴散到台灣植物、食物鏈與生態內。

對此，王必勝回應，唐菖蒲伯克氏菌一直都存在自然界，並非新出現的菌，只是有些環境比較多、有些少，台灣過去是否從來沒出現過，也是很難講，很難界定是入侵台灣，這要做環境上的調查，採樣土壤、進一步研究。

王必勝提到，米酵菌酸一定要透過唐菖蒲伯克氏菌汙染產品，才會產生，因此唐菖蒲伯克氏菌確實很重要，但在台灣土壤、自然界存在情況如何，需要再做調查。

媒體詢問，環境調查會由哪個部會處理？王必勝回應，目前會先把寶林茶室相關檢驗告段落，確認是否限縮在該餐廳、該段時間，屬個別狀況，減少大眾恐慌後，再去做環境調查、了解分布情況、如何預防唐菖蒲伯克氏菌等。該案影響層面廣，近期會召開跨部會討論，除討論環境調查外，還會整理相關食物中毒案，在食品上如何避開，在什麼樣的溫度、濕度、PH值環境上，才會產生，進而做出指引，提醒民眾在製作椰子、玉米、米製品等產品時，要注意哪些事項。

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