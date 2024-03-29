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「紅球臺南」首站風神廟　黃偉哲邀民眾跟著紅球共遊臺南

▲今天紅球臺南開展，包括市長黃偉哲、市議員蔡宗豪、Ingay Tali穎艾達利、陳怡珍、許至椿、李啟維也到場表達支持。（圖／台南市府提供）
▲今天紅球臺南開展，包括市長黃偉哲、市議員蔡宗豪、Ingay Tali穎艾達利、陳怡珍、許至椿、李啟維也到場表達支持。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

「紅球臺南」今（29）日正式開跑!紅球首站來到位於臺南中西區的風神廟接官亭，距離臺南知名市區景點以及眾多美食街區走路即可抵達，吸引民眾爭相排隊朝聖，要與紅球一同拍照留念。台南市長黃偉哲也來到風神廟參與盛事，邀請民眾一起前來臺南與紅球互動，跟著紅球的腳步，共同遊歷臺南各個角落！

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▲紅球計畫藝術家Kurt Perschke特別贈送給黃偉哲一幅親自繪製的畫，表達了他初次來臺南勘景時的印象，並在上面留言感謝南市府對紅球計畫的支持。（圖／台南市府提供）
▲紅球計畫藝術家Kurt Perschke特別贈送給黃偉哲一幅親自繪製的畫，表達了他初次來臺南勘景時的印象，並在上面留言感謝南市府對紅球計畫的支持。（圖／台南市府提供）
黃偉哲表示，紅球計畫在萬眾矚目之下終於來到臺南，這也是紅球計畫在臺灣造訪的第二個城市。紅球計畫的特性就是非常的親民，讓紅球座落在民眾日常會經過的重要空間，讓路過的民眾可以撫摸、擁抱紅球，而在臺南，紅球與臺南的日常街景、文化古蹟以及宮廟宗教場所結合，更鄰近眾多臺南有名的美食區，與常民生活互相輝映碰撞，特別有意義。

▲「紅球臺南」今天正式開跑!紅球首站來到位於臺南中西區的風神廟接官亭。（圖／台南市府提供）
▲「紅球臺南」今天正式開跑!紅球首站來到位於臺南中西區的風神廟接官亭。（圖／台南市府提供）
黃偉哲除了邀請民眾追尋紅球足跡、好好賞玩臺南外，黃偉哲更是把握機會，與紅球以及紅球計畫藝術家Kurt Perschke等人合影留念，Kurt Perschke特別贈送給黃偉哲一幅親自繪製的畫，表達了他初次來臺南勘景時的印象，並在上面留言感謝南市府在紅球計畫規劃來臺南期間給予的支持。

「紅球臺南」將在3/29-4/7 10天期間，在臺南10個不同地點與大家見面，南市府文化局更策畫了多個延伸藝術活動，包括「當紅球臺南巧遇Next Art Tainan臺南新藝獎」，只要民眾造訪任三個紅球展出地點和臺南新藝獎10個藝廊x 10個多樣性空間，掃描QR code集點，即可兌換紅球專屬別針「紅球臺南」。
展出首日晚間，晶英酒店推出一夜限定的「RedBall 開幕派對」，早安美芝城則是在「紅球臺南」展出最後一天4月7日早上，邀請大家一起到南門公園與紅球一起野餐。

另外，還有與國立成功大學博物館合作的平行展覽，以及與古都保存再生文教基金會合作的府城舊城牆歷史走讀活動，讓紅球追尋者能夠深入了解與城市過往，帶領民眾近一步更瞭解紅球藝術行動的理念。

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