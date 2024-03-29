「紅球臺南」首站風神廟　黃偉哲邀民眾跟著紅球共遊臺南

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黃偉哲除了邀請民眾追尋紅球足跡、好好賞玩臺南外，黃偉哲更是把握機會，與紅球以及紅球計畫藝術家Kurt Perschke等人合影留念，Kurt Perschke特別贈送給黃偉哲一幅親自繪製的畫，表達了他初次來臺南勘景時的印象，並在上面留言感謝南市府在紅球計畫規劃來臺南期間給予的支持。
「紅球臺南」將在3/29-4/7 10天期間，在臺南10個不同地點與大家見面，南市府文化局更策畫了多個延伸藝術活動，包括「當紅球臺南巧遇Next Art Tainan臺南新藝獎」，只要民眾造訪任三個紅球展出地點和臺南新藝獎10個藝廊x 10個多樣性空間，掃描QR code集點，即可兌換紅球專屬別針「紅球臺南」。
展出首日晚間，晶英酒店推出一夜限定的「RedBall 開幕派對」，早安美芝城則是在「紅球臺南」展出最後一天4月7日早上，邀請大家一起到南門公園與紅球一起野餐。
另外，還有與國立成功大學博物館合作的平行展覽，以及與古都保存再生文教基金會合作的府城舊城牆歷史走讀活動，讓紅球追尋者能夠深入了解與城市過往，帶領民眾近一步更瞭解紅球藝術行動的理念。
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