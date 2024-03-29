寶林案死者家屬擬告醫院！蔣萬安相挺、衛生局：竭盡所能不應苛責
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注，累計14例中毒。針對其中一名死者擬告救治的馬偕醫院，台北市長蔣萬安今日則是力挺醫護人員，北市衛生局表示，對於家屬在用餐後所造成如此大的傷害感同身受，但也肯定醫護人員盡力救治。
記者呂炯昌／台北報導
北市府今日下午舉行寶林案進度更新說明記者會 ，媒體詢問家屬擬告醫院，台北市長蔣萬安表示，目前有幾位病患仍在ICU加護病房，會來進行相關的救治，社會局、社工人員、法務局給予各方的協助，這是目前當務之急。
法務局長陳彥元表示，衛生局第一時間介入給予家屬關懷，對於家屬的需求會儘量提供協助，心理支持衛生局也可以協助支援，對於家屬在寶林用餐後遭遇重大的傷害，台北市政府與衛生局表達感同身受，會竭盡所能提供資源，也隨時跟醫療端保持聯繫，北市衛生局也奉市長指示成立醫療交換平台，在救治上做訊息流通。
陳彥元表示表示，米酵菌酸中毒是沒有解藥，只能透過強力竭盡所能的支持療法，馬偕在這麼快速度下做出反應，衛生局感到佩服，馬偕努力救治，到院前呼吸心跳一度停止， 把它送到加護病房救治，但是經過12小時救治、肝指數破萬，應該是沒有醫療疏忽；過去沒有發生這樣的案例，在判斷上不需要苛責馬偕醫院。