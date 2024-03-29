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台南最強景點大洗牌了！「冠軍單月擠76萬人」　大紅球最佳玩法曝

▲台南從今（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），首站來到位於台南中西區的風神廟接官亭。（圖／台南市府提供）
▲台南從今（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），首站來到位於台南中西區的風神廟接官亭。（圖／台南市府提供）

記者張嘉哲/綜合報導

台南從今（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），繼台灣燈會在台南圓滿落幕之後，將又會因為紅球為台南帶來巨大觀光效益，紅球也將從3月29日至4月7日連續10天，穿梭在台南10個景點當中。然而目前台南最新熱門景點又有哪些呢？根據觀光署最新統計，台南目前最受歡迎的景點是「國華友愛商圈」，單月就湧入76萬人次造訪，《NOWnews》也特別盤點2024最新1月台南旅遊10大景點，提供給接下來清明連假要來台南遊玩、朝聖紅球的民眾參考哦！

朝聖紅球順便台南旅遊！最新前十大台南景點公開

根據觀光署最新公布2024年1月台南旅遊人數統計，目前台南最受歡迎的景點是「國華友愛商圈」，單月湧入76萬餘人次造訪；第二名則是安平小鎮，單月也有54萬餘人到此參訪；接下第三名至第十名依序為「南紡購物中心（50萬人）」、「鹿耳門聖母廟（45萬人）」、「藍晒圖文創圈區（35萬人）」、「海安商圈（32萬人）」、「北門鹽業遊憩區（26萬人）」、「麻豆代天府（17萬人）」、「新化老街（13萬人）」、「南鯤鯓代天府（9萬人）」。

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▲台南國華友愛商圈奪下2024年1月台南最強景點，單月湧入76萬人次，第一年入列統計就空降冠軍。（圖/Google評價）
▲台南國華友愛商圈奪下2024年1月台南最強景點，單月湧入76萬人次，第一年入列統計就空降冠軍。（圖/Google評價）
值得一提的是，去年的冠軍「南鯤鯓代天府」目前1月列居第十名的位置，然而新冠軍「國華商圈」是今年才入列統計的景點，其實一直以來都非常熱門，才第一年入列就空降冠軍，是非常具有觀光潛力的景點；另外安平小鎮原本也是第三名的位置，1月份表現略贏長居第二名的南紡購物中心，兩景點排名互換；鹿耳門聖母廟以及海安商圈也都是最新入列統計的景點，也搶下第四名及第六名的位置，讓台南十大景點有了變化，今年最終誰是台南景點王，還有待觀察！

▲台南旅遊景點眾多，加上美食種類選擇多元，不少人都喜歡到台南旅遊，像是熱門的安平古堡、老街都是到台南必去景點之一。（圖/台南旅遊網）
▲台南「安平小鎮」在新的一年奪回台南熱門景點第二的寶座，1月觀光人數略贏南紡購物中心。（圖/台南旅遊網）
紅球計畫是什麼？台南展出日期、地點資訊一次看

所謂的「紅球計畫」是由美國當代藝術家 Kurt Perschke發起的，是2001年就開始的藝術行動。將直徑4.5公尺、重達122公斤的紅球在全世界各個知名城市巡迴出現，過去曾經在巴黎、倫敦、雪梨、巴賽隆納等地都有展出過，這次從29日起，一連10天在台南展出10天，地點每天都會變換，以下是紅球在台南展出的時間、地點。

📌3月29日：接官亭
📌3月30日：永樂市場
📌3月31日：台南公園念慈亭
📌4月1日：國立成功大學未來館
📌4月2日：安平古堡
📌4月3日：台南市美術館二館
📌4月4日：河樂廣場
📌4月5日：新化街役場
📌4月6日：竹溪公園月見橋
📌4月7日：大南門城

▲「紅球台南」每日基地攻略。（圖／取自「紅球台南」）
▲「紅球台南」每日展出基地攻略。（圖／取自「紅球台南」臉書）
🟡紅球台南 RedBall Tainan
📌展出時間：2024年3月29日至4月7日（11:00至18:00）。
📌FB、IG搜尋「紅球台南 RedBall Tainan」
📌官方𝗟𝗜𝗡𝗘：@redballtainan2024（可導航每日展出地點）

清明連假朝聖紅球！在地台南人教你這樣玩

《NOWnews》記者由於是台南人，這裡也推薦幾個清明連假要來台南朝聖紅球計畫的路線，僅以清明連假以及大景點作為規劃，周邊美食大家還是按照自己口味做功課哦！

📌4月4日紅球「河樂廣場」展出：早上可以到河樂廣場看完紅球之後，先到隔壁的海安商圈、神農街走走逛逛吃美食，下午可以到隔壁的台南美術館、赤崁樓、台灣文學館等參觀。

📌4月5日紅球「新化街役場」展出：早上可以到新化街役場看完紅球之後，旁邊就是知名景點「新化老街」，下午也可以到附近的「瓜瓜園地瓜生態故事館」參觀。

📌4月6日紅球「竹溪公園月見橋」展出：早上到竹溪公園月見橋看紅球，下午可以直接到附近市中心的藍晒圖文創園區逛完，接上安平老街享用晚餐順便逛街。

📌4月7日紅球「大南門城」展出：早上到大南門城看完紅球，下午可以到台南美術館、赤崁樓、台灣文學館等參觀，晚上可以安排花園夜市解決晚餐。

▲「紅球計畫」明起連續10天在台南登場，每日地點出爐，黃偉哲推球照提前曝光「紅球」本尊。（圖／台南市政府提供）
▲「紅球計畫」今起連續10天在台南登場，每日地點出爐，台南市長黃偉哲也親自朝聖。（圖／台南市政府提供）

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