台南最強景點大洗牌了！「冠軍單月擠76萬人」　大紅球最佳玩法曝

朝聖紅球順便台南旅遊！最新前十大台南景點公開
根據觀光署最新公布2024年1月台南旅遊人數統計，目前台南最受歡迎的景點是「國華友愛商圈」，單月湧入76萬餘人次造訪；第二名則是安平小鎮，單月也有54萬餘人到此參訪；接下第三名至第十名依序為「南紡購物中心（50萬人）」、「鹿耳門聖母廟（45萬人）」、「藍晒圖文創圈區（35萬人）」、「海安商圈（32萬人）」、「北門鹽業遊憩區（26萬人）」、「麻豆代天府（17萬人）」、「新化老街（13萬人）」、「南鯤鯓代天府（9萬人）」。
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紅球計畫是什麼？台南展出日期、地點資訊一次看
所謂的「紅球計畫」是由美國當代藝術家 Kurt Perschke發起的，是2001年就開始的藝術行動。將直徑4.5公尺、重達122公斤的紅球在全世界各個知名城市巡迴出現，過去曾經在巴黎、倫敦、雪梨、巴賽隆納等地都有展出過，這次從29日起，一連10天在台南展出10天，地點每天都會變換，以下是紅球在台南展出的時間、地點。
📌3月29日：接官亭
📌3月30日：永樂市場
📌3月31日：台南公園念慈亭
📌4月1日：國立成功大學未來館
📌4月2日：安平古堡
📌4月3日：台南市美術館二館
📌4月4日：河樂廣場
📌4月5日：新化街役場
📌4月6日：竹溪公園月見橋
📌4月7日：大南門城
🟡紅球台南 RedBall Tainan
📌展出時間：2024年3月29日至4月7日（11:00至18:00）。
📌FB、IG搜尋「紅球台南 RedBall Tainan」
📌官方𝗟𝗜𝗡𝗘：@redballtainan2024（可導航每日展出地點）
清明連假朝聖紅球！在地台南人教你這樣玩
《NOWnews》記者由於是台南人，這裡也推薦幾個清明連假要來台南朝聖紅球計畫的路線，僅以清明連假以及大景點作為規劃，周邊美食大家還是按照自己口味做功課哦！
📌4月4日紅球「河樂廣場」展出：早上可以到河樂廣場看完紅球之後，先到隔壁的海安商圈、神農街走走逛逛吃美食，下午可以到隔壁的台南美術館、赤崁樓、台灣文學館等參觀。
📌4月5日紅球「新化街役場」展出：早上可以到新化街役場看完紅球之後，旁邊就是知名景點「新化老街」，下午也可以到附近的「瓜瓜園地瓜生態故事館」參觀。
📌4月6日紅球「竹溪公園月見橋」展出：早上到竹溪公園月見橋看紅球，下午可以直接到附近市中心的藍晒圖文創園區逛完，接上安平老街享用晚餐順便逛街。
📌4月7日紅球「大南門城」展出：早上到大南門城看完紅球，下午可以到台南美術館、赤崁樓、台灣文學館等參觀，晚上可以安排花園夜市解決晚餐。