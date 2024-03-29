朱學恆強吻被判刑 還稱「遭到汙衊」 鍾沛君砲轟：敢做不敢當！
名嘴朱學恒在2022年涉嫌強抱、親吻國民黨台北市議員鍾沛君，雖他否認犯行，但今（29）日台北地院今依強制猥褻罪，判朱學恒1年2月徒刑，而朱學恒則發聲明稱本案訴訟至今，讓他感到失望，並有「遭到汙衊之感」。對此，鍾沛君砲轟朱「敢做不敢當」，尤其當司法已經給出答案的時候，沒辦法面對自己過錯的人，也沒辦法有資格討論未來。
記者林怡昕／台北報導
鍾沛君今天受訪時指出，今天這個可能只能算是一個小小的勝利，但這條路還沒有走到終點，只希望透過今天的判決結果，給所有受到委屈的人一點希望跟勇氣，這條路確實很不容易，在黑暗處一定還有很多人在遲疑，希望今天的判決結果能夠給他們希望跟勇氣，然後為自己討公道的路上更有信心。
鍾沛君也說，接下來還會有審理跟其他的訴訟過程，包括民事判決，如果未來有取得的話會全數捐出，給所有需要幫助的人，在法律上面或諮詢上面，這些意見未來都會跟律師討論之後一一提出。
針對朱學恒的聲明，鍾沛君回應，相信對方這樣的態度也是很多目前還在角落的被害人，遲疑不敢替自己的冤屈伸張的原因，因為他們要面對的是過去的傷痕，同時也要面對自己的加害人這種抵賴，是無數次的傷害，但朱學恒的態度社會自有公評，她還是覺得非常遺憾，敢做不敢當，尤其當司法已經給出答案的時候，沒辦法面對自己過錯的人，也沒辦法有資格討論未來。