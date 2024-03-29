休士頓火箭10連勝！Jalen Green引領青春風暴　Sengun受傷反受益

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攤開火箭陣容來看，他們後場有VanVleet、Jalen Green；側翼有Jeff Green、Amen Thompson、Dillon Brooks、Cam Whitmore；內線則有Alperen Sengun、Jabari Smith Jr.、Jock Landale，本來就不應該掉到重建區，經過大半賽季的磨合後，他們如今站在這個位置，不讓人意外。
Jalen Green爆發性成長 被譽為「年輕版Kobe」
Sengun本季場均21.1分9.籃板5助攻，他上賽季就已被認為是火箭的進攻核心，但在今年3月11日出戰沙加緬度國王的比賽之後，就因右腳踝嚴重扭傷、膝蓋骨頭挫傷，而沒有再出戰過了，不過火箭連勝的飛行軌跡，並沒有下墜的趨勢，相反的——他們在Sengun缺席後拉出8連勝，追近西區第10的席次，目前只差距金州勇士1場勝差。
為何少了軸心骨的火箭仍能高飛？Jalen Green看起來是其中的關鍵，他在過去10場比賽中打得就像是球隊的當家球星，場均可貢獻27.3分，外加6籃板，真實投籃命中率為61.2%，場均只發生1.9次失誤，Green剛剛贏得了NBA周最佳球員，並在對陣華盛頓巫師隊的比賽中狂砍42分，追平了個人職業生涯新高。
Sengun受傷，Green反而迎來解放，兩人的化學反應還有增進的空間嗎？答案是肯定的。但就目前來說，火箭很享受Jalen Green急著兌現自己的天賦，火箭未來的核心5人組正呼之欲出。
《The Ringer》記者Kevin O'Connor將Green與國王隊砍將Mali Monk做比較，兩人都是得分爆發力強的砍強，而前者職業生涯前三季的三分球命中率為32.2%，後4季的三分命中率為37.7 %，他推測Green柔和的手感意味著他在未來幾年可能會在外線穩定度上有所提升。
若真是如此，Green將可以在無球端有所貢獻，而持球進攻則本來就是他所擅長的強項，Bill Simmons認為Green像是3連霸時期之前的「年輕版Kobe」，進攻手段多元，而且喜歡衝擊禁區勝過投籃。
Green在過去的缺點是比賽閱讀能力，不知道什麼時節奏該快、何時該慢，但這一點他最近有所提升，在過去10場比賽中，Green非助攻出手命中率為69.2%，高於前幾場比賽的55.5%。
Sengun缺席 火箭打一大四小反而如魚得水
在本季交易截止日前，據傳火箭曾經涉入Mikal Bridges的交易談判，O'Connor在他的專欄文章中認為火箭沒有出手交易這一名攻守俱佳的側翼是正確的，也直言火箭目前對於Green的成長感到滿意，有意長期培養他。
Sengun缺席，對火箭來說少了一名頂級戰力，可是也讓火箭必須去打5Out、內線因此有了更多空間，這也是Ime Udoka過去在塞爾提克擅長使用的陣容。而一旦Sengun回歸，Green能否延續這種狀態？或是Sengun能夠配合隊友，激發團隊最好的表現，就像是Nikola Jokic所做的那樣？
Sengun受傷後，由Amen Thompson取代了他的位置，火箭主打一大四小的陣容，Jabari Smith出任中鋒，這兩人和Green、VanVleet及Dillon Brooks組成的先發陣容，在合作的54分鐘裡，進攻效率為138.4，防守效率為 120.4，他們利用空間以及速度大量取分。
10連勝讓火箭一飛衝天 今年夏天成為「大莊家」
如今火箭距離附加賽只差一場勝差，無論他們最終是否能取得季後賽門票，這一段連勝對於管理層來說，已經是方向正確的有力的證明。現在的問題是：他們是否需要在休賽季全力衝刺，還是繼續等待年輕球員成長？
火箭此前在James Harden的交易中，從籃網手上了不受保護的首輪選秀權，籃網目前的戰績排名聯盟第8爛，火箭有機會以26.3%的機率拿下前4順位。
今年自由市場也有一些人選符合他們的陣容，據傳Paul George有可能跳出與快艇隊的合約，如果他能加入，將能夠加強快艇側翼戰力。今年夏天休士頓可以是賣家，因為他們現有陣容仍欠缺那一名能夠決定比賽的超級巨星，為了迎來這樣一名人物，他們也可以選擇在陣中部份球員打出身價時將其拋售，以獲得更多籌碼。
無論如何，這一段連勝已經為他們爭取到這樣一個有利的局面。
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