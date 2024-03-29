米酵菌酸有親兄弟！醫出招預防：未必每一盤都產毒

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米酵菌酸是由Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染食品產生的毒素，姜冠宇指出，「唐菖蒲-博克-霍爾德-氏菌」的「椰毒病株」是整個家族的其中一支，就他會產毒，但要他產毒也有一定的條件，避開產毒條件即可。
姜冠宇指出，已知富含脂肪酸，還有含水份、有發酵機會的食物，可能發生，但是那是要在擁有豐富的蔗糖、氨基酸、纖維素放在一起，其實也就是培養這個米酵菌株的「培養皿」，那個概念就是類似中華料理炒一盤的「合菜」，散裝放在那邊，置放在常溫偏高溫的環境，大概25-35度C，像是放廚房一段時間後，高溫高濕的環境下，「唐菖蒲-博克-霍爾德-氏菌」的家族就有可能叢生。
姜冠宇表示，其中的椰毒病株，未必是這一整群兄弟的優勢株，要它產毒，他還要和他的親兄弟共生，在食品中，米酵菌酸菌株通常與其他博克霍爾德菌屬共存，例如洋蔥伯克霍爾德菌等，所以這種情況下，相同的培養皿未必每一盤都產毒的，在實驗室培養皿的觀察，如不溶血的灰白色菌落、菌苔發紅等變化，才可能可作為產毒菌株的特異性表徵。
「所以，即便這個菌種（應該說整個宗族）在台灣了，在相同條件，也不一定每一盤都會產毒，吃飯不用害怕和恐慌，這是我要強調的！」姜冠宇強調，就是這些合菜複雜的食物，要儘速冷凍不要放常溫，絕對避免高濕熱環境，「我想真的就不是問題，只是要花一點心思觀察廚房的食物保存，再安心用餐」。
姜冠宇也說，「第一時間我們當然害怕，會有情緒」，然而慢慢有足夠資料時，可以試著整理避免未來事件，因為所有醫療處理方式效果都有限，「預防仍是關鍵」，很多病原體，在過去都是區域性，現在環境變化、氣候變遷、或是我們想不到的因素，本來可能就會有菌株的遷徙，非常正常，在未來台灣是一個飲食多元且幸福的國家，相信不會因噎廢食，只是複雜的食物，當然就需要比較多的留心和監督，未來有廚房製程透明化的餐廳，從食材的保存、拿取、製作調理盡在顧客面前，比較在消費者市場勝出。
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