馬辣身分證優惠又來了！「1、4、5」中任2碼 XXL東石大蛤吃到飽
迎接4月清明連假等假期，馬辣集團集團宣布4月餐飲優惠，此次旗下共有5間都有。2024年4月1日~4月30日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1、4、5」任二碼(可重複，例如11、55)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「4月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
📍熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
📍哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握（壽司）」每成人一貫。
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
另外，台北六福萬怡酒店距離「 台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，為歡慶大巨蛋首次加入中華職棒盛事，飯店內的吃到飽餐廳敘日全日餐廳選於即日起至4月30日，推出「秀出職棒魂」活動，憑大巨蛋中華職棒票根可享平日午餐買一送一，能暢饗爐烤美國肋眼牛排、紅酒燉牛舌等百道異國星級美饌。