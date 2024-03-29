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妹島和世、西澤立衛、隈研吾都來了！台中未來公共建築好日本

▲日本知名女建築師妹島和世，親自為盧秀燕解說綠美圖的設計理念，左後為西澤立衛。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
▲日本知名女建築師妹島和世，親自為盧秀燕解說綠美圖的設計理念，左後為西澤立衛。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）

記者顏幸如／台中報導

繼國際建築大師隈研吾為台中巨蛋動土典禮親自來台，日本知名建築師妹島和世、西澤立衛近日也再度到台中，視察兩人設計的綠美圖工程進度，3位建築大師將繼伊東豐雄的國家歌劇院、安藤忠雄的亞洲大學現代美術館之後，為台中再添兩座國際知名的文化藝術建築。

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▲台中綠美圖的主體工程已近完成。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
▲台中綠美圖的主體工程已近完成。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
台中巨蛋由負責2020年東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾設計，11日舉行動土典禮，隈研吾特別參與盛會，透露台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台灣的第一個公共建築工程，他在設計台中巨蛋時，心裡希望可以建造一個屬於台中人，無論酷暑或寒冬，都能盡情享受運動、競賽或表演活動的室內場館。

隈研吾返日不久，設計台中綠美圖的日本SANAA事務所共同合夥人妹島和世與西澤立衛建築師也來到台中，再度視察綠美圖。市長盧秀燕今（29）日致贈綠美圖開工典禮時與妹島、西澤建築師的合照，並將興建過程點滴辛苦的照片彙成集錦的「百工圖」。妹島、西澤則回贈作品集，書中特別提到台中綠美圖建築設計，將能提高台中在世界國際舞台的能見度。

▲台中綠美圖利用通透玻璃天花板將光線灑落於室內。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
▲台中綠美圖利用通透玻璃天花板將光線灑落於室內。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
綠美圖是台中市首座圖書館結合美術館的指標建築，市府建設局說明，SANAA事務所於2010年獲普立茲克建築獎，與台灣的劉培森建築師事務所跨國合作綠美圖，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設；目前主體工程已近完成，可清楚看見8棟大小不一的建築盒子。建築採用造型金屬擴張網帷幕設計，以玻璃天花板將光線灑落於室內，可於白天增加自然光線、引入風流，夜晚室內照明自然流出，使整體建築物視覺通透，展現典雅建築藝術氣質。

視察過程由妹島建築師親自導覽，她介紹將設置於綠美圖戶外特殊造型的座椅，並對工程品質、市府團隊用心表達感謝。盧秀燕則表示，將這麼重大的工程交給SANAA，她非常放心愉快，因為綠美圖開工以來，2位建築師已2次專程從日本來台勘查新建工程並提出優化建議，負責任的精神與工作態度與她的企圖一致，希望幫台中蓋出「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

▲國際知名建築大師隈研吾（右二）日前為台中巨蛋動土典禮來台。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
▲國際知名建築大師隈研吾（右二）日前為台中巨蛋動土典禮來台。（圖／台中市政府提供，2024.03.29）
盧秀燕說，妹島建築師上次來台提出的擴張網、天花板、增加窗透性開窗等多項變更設計，她全力支持、增加5,000萬元經費辦理變更設計，因為「要蓋就要蓋到盡善盡美」，期待綠美圖未來成為台中地標、台灣地標，甚至成為「世界地標」，讓台中再次站上世界舞台！

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