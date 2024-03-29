妹島和世、西澤立衛、隈研吾都來了！台中未來公共建築好日本

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隈研吾返日不久，設計台中綠美圖的日本SANAA事務所共同合夥人妹島和世與西澤立衛建築師也來到台中，再度視察綠美圖。市長盧秀燕今（29）日致贈綠美圖開工典禮時與妹島、西澤建築師的合照，並將興建過程點滴辛苦的照片彙成集錦的「百工圖」。妹島、西澤則回贈作品集，書中特別提到台中綠美圖建築設計，將能提高台中在世界國際舞台的能見度。
綠美圖是台中市首座圖書館結合美術館的指標建築，市府建設局說明，SANAA事務所於2010年獲普立茲克建築獎，與台灣的劉培森建築師事務所跨國合作綠美圖，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設；目前主體工程已近完成，可清楚看見8棟大小不一的建築盒子。建築採用造型金屬擴張網帷幕設計，以玻璃天花板將光線灑落於室內，可於白天增加自然光線、引入風流，夜晚室內照明自然流出，使整體建築物視覺通透，展現典雅建築藝術氣質。
視察過程由妹島建築師親自導覽，她介紹將設置於綠美圖戶外特殊造型的座椅，並對工程品質、市府團隊用心表達感謝。盧秀燕則表示，將這麼重大的工程交給SANAA，她非常放心愉快，因為綠美圖開工以來，2位建築師已2次專程從日本來台勘查新建工程並提出優化建議，負責任的精神與工作態度與她的企圖一致，希望幫台中蓋出「公園中的圖書館、森林中的美術館」。
盧秀燕說，妹島建築師上次來台提出的擴張網、天花板、增加窗透性開窗等多項變更設計，她全力支持、增加5,000萬元經費辦理變更設計，因為「要蓋就要蓋到盡善盡美」，期待綠美圖未來成為台中地標、台灣地標，甚至成為「世界地標」，讓台中再次站上世界舞台！