Smille微笑蜜樂前進駁二 全新「雲朵蜜樂酥」帶心情甜蜜起飛
知名伴手禮品牌「微熱山丘」歷經三年多的籌備，於去年推出全新外帶甜點品牌「Smille 微笑蜜樂」，全台第二間、高雄第一間店28日開幕，設置於微熱山丘駁二門市船頭處，歡慶開幕，更推出全新「雲朵蜜樂酥」讓民眾嚐鮮。
記者陳美嘉／高雄報導
改良自法式千層的「蜜樂酥」，搭配水果元素，滿溢法式浪漫與酸甜滋味，帶來多層次的味蕾體驗。創辦人許銘仁指出，Smille微笑蜜樂是年輕人的創意構想，從零到有一步步規劃而成，品牌將朝全球布局，目標開立100家門店，達到此規模能幫助更多台灣在地果農。活動也特別邀請到高市府青年局長張以理出席，未來期待透過產官攜手，幫助更多青年創業。
落腳於微熱山丘駁二特區白色船塢的船頭，以代表品牌Logo的「S型吧檯」為主體，清新柔和的白泥牆以優雅的曲線，營造空間的流暢感。店內陽光自然灑落，搭配富有生命力的植栽，與港都的熱情呼應。
歡慶駁二特區旗艦店開幕， Smille推出全新「雲朵蜜樂酥」，U型千層酥中間放入純白、質地細膩的S型檸檬馬林糖，搭配烘烤過的焦糖脆衣，再撒上微酸草莓凍乾，點綴出充滿春天氣息的可愛造型，入口即化的檸檬馬林糖與U型千層酥的奶油香氣融合，彷彿躺在雲朵般甜美自在。
Smille 4/1起於駁二特區、松菸旗艦店販售「野餐組」，內含雲朵蜜樂酥、雙拼蜜樂酥與蜜樂杯；4/5後，在Smille駁二特區旗艦店購買野餐組，每組更限量加贈Smille野餐墊1條。