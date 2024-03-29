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3G網路6月底正式掰了！三大電信關閉轉攻5G使用　手機記得開VoLTE

▲用了近20年的行動3G網路，將於今年6月底正式關閉走入歷史，3大電信商將會把3G釋出的資源，將轉而優化4G或是5G。（圖／遠傳提供）
▲用了近20年的行動3G網路，將於今年6月底正式關閉走入歷史，3大電信商將會把3G釋出的資源，將轉而優化4G或是5G。（圖／遠傳提供）

記者周淑萍/綜合報導

使用了將近20年的3G網路確定要在今年6月30日關閉，已獲NCC核准，台灣電信市場邁向高音質4G通話（VoLTE ，Voice over LTE的簡稱）時代，關閉3G網路所釋出的資源，將轉而優化4G或是5G。遠傳電信於官網推出3G網路關閉資訊專區，方便民眾查詢相關資訊，同時提供多元換機優惠，續約指定專案只需月付149元起。

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🟡關閉3G網路的原因

📍國際趨勢： 美國已正式進入全VoLTE時代，日本電信業者Softbank也於今年4/15關閉3G網路，顯示關閉3G網路已是國際趨勢

📍節能省碳：電信業者關閉3G網路後，屆時無論上網或是語音，將全面透過4G/5G網路進行，除能有效節省基地台耗電、落實節能減碳，遠傳預估全年可節省將近9千萬度用電、減少約4萬5千噸碳排。

📍頻譜資源釋出：3G退場後，將頻譜資源釋出，提供全體用戶更優質且安全的4G/5G網路。

📍手機續航力增加：由於語音通話、上網都維持在4G/5G網路，用戶的手機不用因為語音通話就切換到3G，也能大大提升用戶手機續航力。

而關閉3G網路後，民眾語音通話將全面透過4G通話（VoLTE）進行，語音通話同時可維持高速上網外，還能享受超高通話音質，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰；並大幅縮短電話接通時間，最快只需1秒；另還支援透過室內WiFi打電話、發簡訊，在高樓、地下室等收訊不佳地區或國外都相當方便。

▲對於絕大多數用戶都不受影響，只需開啟手機4G通話（VoLTE）設定，即可正常通話。（圖／翻攝官網）
▲對於絕大多數用戶都不受影響，只需開啟手機4G通話（VoLTE）設定，即可正常通話。（圖／翻攝官網）
🟡需開通4G通話

3G網路的關閉，對於多數民眾影響應該不大，遠傳表示，  從2019年起銷售的手機就全面支援VoLTE，對於現有絕大多數遠傳用戶都不受影響，只需開啟手機4G通話（VoLTE）設定，即可正常通話。唯獨早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援，用戶如果發現手機上沒有4G通話（VoLTE）的設定開關，或是雖然手機設定開啟，但通話時手機顯示3G訊號，代表手機可能不支援VoLTE。

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