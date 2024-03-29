3G網路6月底正式掰了！三大電信關閉轉攻5G使用　手機記得開VoLTE

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📍國際趨勢： 美國已正式進入全VoLTE時代，日本電信業者Softbank也於今年4/15關閉3G網路，顯示關閉3G網路已是國際趨勢
📍節能省碳：電信業者關閉3G網路後，屆時無論上網或是語音，將全面透過4G/5G網路進行，除能有效節省基地台耗電、落實節能減碳，遠傳預估全年可節省將近9千萬度用電、減少約4萬5千噸碳排。
📍頻譜資源釋出：3G退場後，將頻譜資源釋出，提供全體用戶更優質且安全的4G/5G網路。
📍手機續航力增加：由於語音通話、上網都維持在4G/5G網路，用戶的手機不用因為語音通話就切換到3G，也能大大提升用戶手機續航力。
而關閉3G網路後，民眾語音通話將全面透過4G通話（VoLTE）進行，語音通話同時可維持高速上網外，還能享受超高通話音質，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰；並大幅縮短電話接通時間，最快只需1秒；另還支援透過室內WiFi打電話、發簡訊，在高樓、地下室等收訊不佳地區或國外都相當方便。
🟡需開通4G通話
3G網路的關閉，對於多數民眾影響應該不大，遠傳表示， 從2019年起銷售的手機就全面支援VoLTE，對於現有絕大多數遠傳用戶都不受影響，只需開啟手機4G通話（VoLTE）設定，即可正常通話。唯獨早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援，用戶如果發現手機上沒有4G通話（VoLTE）的設定開關，或是雖然手機設定開啟，但通話時手機顯示3G訊號，代表手機可能不支援VoLTE。