合體TABLO！「雙男神夢幻同框」　超狂學歷曝光

韓國人氣嘻哈團體Epik High的隊長兼主唱TABLO，曾與南韓天團BIGBANG的成員太陽合作歌曲〈TOMORROW〉，該曲在YT點閱高達2117萬次點擊，他近來與華語音樂R&B男神J.Sheon推出全新合作曲〈1000 YEARS〉。這是TABLO首次嘗試創作中文歌詞，傳遞出細膩的感情，他還特別以中文在社群媒體上發文宣傳，引人注意的是，TABLO不僅在音樂上表現突出，他還畢業於史丹佛大學，可以說是高材生。
記者吳雨婕／綜合報導
〈1000 YEARS〉是一首講述回憶過往、懷念已經逝去的愛情的故事，低沉的鋼琴聲音響起，配合TABLO清冷嗓音，瞬間將聽眾拉進一個回溯過去的時空隧道，如同MV第一個畫面，TABLO不停下墜，最後墜落在曾經的相遇點，時間在倒流，卻回不到從前，讓人沉浸在這無盡的寂寞和失落之中。J.Sheon的加入讓這首歌的情緒抵達頂點，注入了充滿力量的靈魂，記憶深處的人和事像電影一樣開始在眼前緩緩重映。
此曲並非是TABLO一次偶然創作，而是經過長時間的準備蓄力和不懈打磨，日前TABLO在社交平台上首次用中文發文，「馬上我用中文說唱的第一首作品就要發表了。」以此來向喜愛他的廣大粉絲預告自己的新歌，是一首中文歌曲，並表示「為了學習這門美麗的語言，我現在也在每天努力，希望大家喜歡我的新歌！」這首歌曲也正是為了回饋熱愛TABLO的華人粉絲。而J.Sheon一直以來都非常欣賞TABLO的作品，在得知能與TABLO合作時，他興奮的說：「真的非常開心，感覺很不真實！」
今年43歲的TABL在高中時就展現音樂才華，為許多歌手作詞，年少時有憂鬱症，嘻哈音樂是他情緒的出口，他是史丹佛大學創意寫作碩士，有著超高學歷，大學畢業後他不顧父母反對來到韓國完成音樂夢，迄今發行過10張專輯、3張EP，其中專輯《Fever's End》的所有作詞、作曲、編曲、製作基本上都是由他一人完成。
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