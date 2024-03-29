遭質疑募款踩紅線 黃國昌轟綠營忘了小額募款「現在大把大把拿」
民眾黨立委黃國昌今（29）日接受資深媒體人黃光芹專訪，對於日前臨時開直播喊話「小草們」，要在本月底繳交120萬元責任額，最後湧入大批捐款，媒體提問質疑是否違反《選罷法》踩紅線，他在節目上表示，提問就是《三立》的記者，現在民進黨包括《三立》與側翼潑糞，真的已經忘記什麼是小額募款，現在大把大把拿卻在笑小額募款，不知今夕何夕，過去還搞什麼三隻小豬運動，更感慨歪風不能這樣繼續下去，「台灣社會真的會被民進黨搞爛。」
記者陳威叡／台北報導
黃國昌日前臨時開直播募款，今日接受媒體聯訪時被問及此舉是否踩紅線違反《選罷法》，黃國昌直言該名記者就是來自《三立》，痛批現在民進黨與側翼，真的已經忘了什麼叫小額募款，以前穿草鞋、現在穿皮鞋，現在大把大把地拿，卻在笑小額募款。
黃國昌痛批民進黨不知今夕是何夕，怎麼有政黨臉皮厚成這樣，是否忘了民進黨當初也搞三隻小豬運動。並說明現在民眾黨支持者就是市井小民，這樣自己問政也不會有任何顧忌，不用擔心拿了政治獻金要做什麼。
黃國昌表示，民進黨與綠媒卻開始在扯東扯西，違反《選罷法》這種話也說得出來，強調媒體改革真的很重要，否則放任綠營側翼、名嘴與沒有專業倫理的記者亂噴亂講，更感慨歪風不能這樣繼續下去，「台灣社會真的會被民進黨搞爛。」