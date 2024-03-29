AI李玟復活開口唱歌！86歲高齡母親深陷痛苦 限7日內下架影片
國際天后李玟（CoCo）去年7月意外離世，享年48歲，歌迷遺憾再也聽不到她美妙歌聲，有大陸博主索性利用AI高科技合成，重新「復活」李玟的身影，讓她以活潑開朗的聲音打招呼，還能高歌一曲，模樣維妙維肖，粉絲不忍她被消費，喊話「拜託放過她好嗎？」連她高齡86歲的母親都委由律師發布聲明，認為該製作影片人士已經侵犯肖像權，要求7日之內將影片下架！
記者江芷稜／綜合報導
中國博主「AI復活親人」利用AI生成技術，讓李玟暖心回應粉絲關切，以爽朗聲音表示：「我知道你們可能會感到驚訝，甚至有些不真實，但請相信我，這是一個充滿著愛和感激的時刻」，引起熱烈討論。李玟的二姊李思琳（Nancy）被問到此事，坦言看到影片時一度哽咽，「覺得很傷感，擔心媽媽看到會嚇到」，她認為懷念逝者沒問題，若是作為商業用途就不行，會跟律師商討如何因應。
「AI復活親人」宣稱是應歌迷要求製作李玟的AI影片，滿足大家對天后的思念，「這種不是模仿，只是表達對CoCo的愛。第一我是免費的，第二我是註明了AI生成」，但多數網友認為若非出自李玟家人的請求，這行為明顯侵犯個人肖像權，紛紛留言「請停止這場鬧劇，讓逝者安息，避免他們的親人再因此難過」、「拜託放過她吧」。
據悉，李玟的86歲母親28日委託律師發布一則聲明，指稱未經家屬同意，利用李玟肖像製作、發布「AI復活李玟」系列影片，「以溫情之名非法牟利，藉此販售AI服務、推廣個人業務，已經對李玟母親及其家人的工作和生活造成了嚴重干擾，同時也給深陷痛苦的李玟母親及家人帶來了巨大的心理衝擊和二次傷害，嚴正警告涉嫌侵權責任人，於本聲明發布之日起7日內下架，刪除含有上述侵權內容的相關圖片、影片及文章，停止實施相應侵權行為」，拒絕女兒過世後還被消費。
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