小米純電動汽車「SU7」上市！最低價約96萬台幣 公開叫陣特斯拉
中國小米集團28日晚間舉行發表會，宣布「SU7」純電動汽車正式上市，從智慧型手機到跨領域研發、製造智慧車輛，小米創下全球首例，也在中國引發轟動。小米董事長雷軍坦言，造車這3年非常不容易，畢竟連蘋果這樣的科技巨頭，都在投入多年心血後決定放棄，未來希望能用15年至20年的時間，擠身全球前5大汽車廠。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，小米SU7標準版，定價人民幣21.59萬元起，將近新台幣96萬元，低於市場預期，至於同款的Pro版和Max版本，則分別售價人民幣24.59萬（約新台幣109萬）、29.99萬元（約新台幣133萬元）。
官網資訊顯示，根據電動車續航標準CLTC，SU7標準版續航力達700公里，Pro版續航力則為830公里，至於Max版本則可達800公里。
報導指出，雷軍在發表會上，公開多項號稱優於特斯拉（Tesla）Model 3的數據，叫陣意味濃厚。價格方面，SU7標準版只賣人民幣21.59萬元，比特斯拉的Model 3還要便宜3萬人民幣，直言賣這個價位是「虧錢賣」，即使賣到24萬元也還是會虧錢，既然如此就乾脆「多虧一點」。
雷軍聲稱，雖然小米總算迎來造車的第1項成果，形容小米SU7發表會對他來說就像一場高考，現在終於到了交作業的時刻，但等開啟交付後，真正的考驗才開始，遠還沒有到可以鬆一口氣的時刻。