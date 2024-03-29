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邱國正被爆兒子召妓有內幕？許宇甄踢爆：有其他案子擋人財路

▲國防部長邱國正兒子近日被踢爆，疑似花錢召妓。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲國防部長邱國正兒子近日被踢爆，疑似花錢召妓。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

國防部長邱國正遭爆兒子花錢召妓，而其子同樣是軍職人員，目前任職於國安局，稍早傳出邱國正已請辭，也獲總統府證實。對此，國民黨立委許宇甄今（29）日踢爆，據她所得到的資訊，邱國正其實是另有其他案子擋人財路，才導致醜聞影片出現，因為「有人不希望邱部長留在這個國防部長的職位」。

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許宇甄表示，邱國正突然向蔡英文口頭請辭，外傳跟他在國安局任職的兒子疑涉召妓的醜聞有關，但我所得到的資訊，邱部長是另有其他案子擋人財路，才導致醜聞影片出現，有人不希望邱部長留在這個國防部長的職位。

許宇甄指出，國防部軍購案極為複雜，有飛彈、飛機、船艦，為了放置這些軍品，還需要蓋房舍、飛彈儲存場、發射陣地、抗炸堅固設施，這些都有「特定人」想要找關係拿標案，是不是因此得罪人？這些都需要深入調查。

許宇甄強調，距離賴清德就任只剩下不到兩個月時間，有人迫不急待要國防部長這個職務，這個時間爆出國安局人員的醜聞，並將矛頭指向國防部長，背後的隱情耐人尋味，希望政府國安高層應介入調查，若有違法情事，應移送法辦。成年人犯錯就讓成年人自己承擔，國防部長邱國正應堅守崗位，勿讓親人醜聞影響國安。

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