又增3起食物中毒案例！累計21人通報 王必勝臨時加開記者會說明
臺北市信義區寶林茶室A13分店發生食物中毒案，共有21例通報，其中2人死亡、5人重症加護病房救治中，衛福部28日召開記者會，宣布在其中一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，為國內檢出首例。衛福部次長王必勝稍早表示，將在今（29）日晚上6點45分再次對外說明寶林茶室食物中毒案進度報告。
記者林莞茜／綜合報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計21人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘13人返家休養中；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。
新增的3例皆輕症，返家休養，包括一名45歲男子，於3月23日食用粿條，症狀為腹瀉，到診所就醫後，返家休養；一名39歲男子，於3月22日食用粿條，症狀包括腹痛、噁心，於醫院看病後，返家休養；一名31歲女子，在3月22日食用炒粿條、炒飯、香蘭葉果汁後，出現腹痛，於診所就醫後，返家休養。
因應訊息多元，衛福部疾管署表示，每天上午10點、下午5點半，每天2次統一公布最新個案彙整，並於通報系統中建置「寶林茶室食品中毒專案」，地方衛生局若接獲3月19日到3月26日之間曾經去過寶林茶室，且有腹瀉症狀者就醫，可通報至該專案，以利中央即時掌握個案。