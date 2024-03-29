防虐童！準公幼第3期簽約要件曝　去年3月1日後虐兒違法不續約

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教育部說，除了政府要求及協助基本薪資要件外，準公共幼兒園是教保相關人員的雇主，因此，在合作要件中也要求園方應自行訂定調薪的機制，透由政府與園方合作，才能提高人員待遇福利，強化各園攬才及留任人員的誘因。
教育部提到，第3期程除了原有的通過基礎評鑑、建物公安合格等合作要件外，延續各界對於維護教保服務品質的基本訴求，新增要件包含於115學年達成師生比1：12，班級內每1名教保服務人員至多照顧12名幼生，每班至多24名幼生，以實質減輕教保服務人員的負擔，提升教保服務品質。
此外，教育部請園方上傳園內環境照片至教育部指定平台，對外公布環境情形、要求遊戲場檢驗合格，讓幼兒在優質且安全的教保環境中學習；對於與幼兒健康成長有關的用餐部分，也要求各園每日將當日的點心及午餐照片上傳至校園食材登錄平台，透由資訊揭露讓家長更為放心。
對於續約要件，將退場機制原追溯3年，縮短自去年3月1日才開始計算。教育部表示，幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例自民國112年3月1日修正施行後，如果負責人、園長對幼兒有違法對待的不當情事，並經地方政府調查認定屬情節重大者，不得申請續約，以維護幼兒接受合宜的教育及照顧，同時，也會針對這類幼兒園就學中的幼兒及家長，提供必要的安置就學等相關協助措施，以確保幼兒及家長權益。
教育部提到，師生比為第3期程準公共要件，採113學年加強整備、漸進實施，於115學年全面達成師生比1比12。113學年度全面加強整備，並提供每園10萬元的一次性獎勵金，讓幼兒、家長及教保服務人員都能受到保障，並為達成師生比目標預做準備；現行師生比已達成1：12者，於契約期間（113至115學年）連續3年優予獎勵；現行尚未達成者，評估各園實際招生情形，自114學年度起漸進實施，並以幼兒園現行師生比調整至1：12納入114學年度成本計算。
教育部強調，各園應自訂114、115學年分年調降班級人數，並將其納入與地方政府簽定的準公共契約履行，教育部也會督導各地方政府落實督導招生及管理，透過逐年導引，以便115學年度全數達成師生比1：12，優化教保服務人員照顧比率，提升教保服務品質。