台7旬婦吃紅麴保健品後洗腎 小林製藥：將採與日本相同標準賠償
日本小林製藥於今（29）日當地時間下午2點，在大阪市召開記者會，對公司的紅麴保健品引起食安風暴，社長小林章浩率一眾幹部，在記者會一開始就向大眾鞠躬致歉。而被問到台灣也出現疑似被害案例時，小林製藥表示已經接獲通報，得知有一位台灣籍70歲女性在服用紅麴保健品後出現腎衰竭。小林製藥再次致歉，並坦承對於產品在台灣的銷售細節還未能完全掌握，承諾會盡快針對海外銷售者發布聲明稿，且會依日本相同的標準進行賠償。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NHK》報導，小林章浩對於外界質疑早就收到通報卻反應遲緩，表示無可辯解深感遺憾，但也解釋是因為最初不清楚具體原因，現下承諾將會全面澄清情況，防止進一步損害，並提供徹底的賠償，也會全面改善品質管控和危機管理系統。
最新傳出1名住在高雄的70多歲女性，也是在服用小林製藥的紅麴保健品後患上腎臟疾病，一度腎衰竭且洗腎。在記者會上有記者問到此事，小林章浩表示，對於紅麴保健品造成的海外影響深表歉意，已經接獲通報得知台灣案例的狀況，但對於產品在台灣的銷售細節還無法完全掌握，將透過厚生勞動省呼籲相關廠商召回有關產品。
小林章浩表示，未直接連絡上台灣案例，但已透過當地廠商聯絡。小林章浩坦承，當地廠商尚未建立完整的諮詢窗口，小林章浩承諾會針對海外影響發表聲明稿，且對於國外受害消費者會依日本相同的標準進行賠償。
至於外界懷疑紅麴保健品內是否含有未知成分，小林製藥則回答目前的調查結果是已知化合物，但無法完全確認，因此相關細節暫不透露，對於是否是由黴菌產生，小林製藥說不排除這種可能。