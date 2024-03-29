Tony Parker巔峰有多強：馬刺最佳副手、專送NBA第一控衛「回家」

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其實Parker的生涯隨著年紀增長分成了幾個時期，他生涯早期就已是聯盟中最出色的切入高手，生涯有接近35%的出手是在籃下完成（0-3呎），命中率高達64.5%，除了菜鳥年和職業生涯尾聲的3季之外，其他賽季籃下終結命中率都超過6成，2005-06賽季甚至超過7成（佔該季他46.9%的出手比例！），這種禁區終結質量幾乎只能在內線球員身上才能看到。
Parker早期的跳投能力很一般，但在Tim Duncan因足底筋膜炎而退化之後，他在2011年前後開始成為球隊進攻核心，大量增加自己的中距離跳投效率，Parker的跳投能力在2012-13和2013-14來到巔峰，2013年對灰熊隊的西區決賽，他就是用一記又一記的準確跳投擊敗對手，該系列賽Parker場均24.5分9.5助攻，命中率53.2%，被認為是其季後賽生涯代表作，也幫馬刺報了2011年首輪被對手淘汰的一箭之仇。
作為馬刺隊在2002-2014期間的外線第一持球手，Parker的切入破壞力一直是馬刺重要的進攻活力創造來源，在他巔峰尾巴的2013-14賽季，Parker場均切入15.3次，排名聯盟第3；職業生涯最後一季在夏洛特黃蜂，也至少還有10.2次。
容易讓人遺忘的是：Parker在進入到成熟期後，也是一名無球跑位高手，在馬刺體系中，他的受助攻率也不低，約有1/4的兩分球出手來自於助攻創造，這對於一名控衛來說絕不算少；另外Parker很注重自己接球的位置，會透過掩護來幫助自己在更好的位置拿球，以便接球後就做出終結。
馬刺對於Parker的使用方式，給了聯盟對於控衛新的概念，與馬刺淵源很深的勇士主帥Steve Kerr在入主灣區後大幅增加Stephen Curry的無球跑位和接球投籃比例，這一方面很可能就源自於當年的聖城。
也因為長年待在勝率極高的馬刺隊，當年球迷給Parker取了一個座右銘「不是第一控衛，但總是送第一控衛回家」，幽默又將其實力描述的恰如其分。
那麼，Parker到底是什麼等級的球員？其實Parker的能力就和他生涯所取得的榮譽一樣，既沒有被高估、也沒有被低估。Paker生涯拿過3次年度第二隊，正是在他巔峰的2012-14年期間。但他從來沒進過年度第一隊，因為Chris Paul和Kobe Bryant長期霸佔著這個位置，Dwyane Wade有時也會參與競爭，Parker與這些球星相比，無論是在數據上、還是帶隊實力上都有落差，所以即使是在巔峰、又有馬刺如此出色的戰績背書，也從未進入過一陣。
但Parker是很棒的副手，他在Tim Duncan身邊拿到過3座「老二冠軍」，甚至2007年還拿過FMVP。2012年在Duncan老化、Manu Ginobili因傷表現時好時壞的情況下，他撐起了馬刺體系的進攻核心，Parker幫助球隊連3年打進分區決賽、2次打進總冠軍賽，拿下2014年輝煌的第5冠，媒體因馬刺那些年無私分享球的美麗團隊籃球內容，稱他們的比賽是「The Beautiful Game」。
在昨天Parker透過線上會議和台灣媒體們見面，席間有媒體前輩向Parker關於他招牌拋投絕技的秘訣，因為他的絕技很適合身材同樣不出色的亞洲年輕球員學習。Parker當下雖然沒有說太多，但是這次他的來台分享生涯經驗和技巧，無疑讓人很是很期待。
如今現代籃球要求簡練、高效的終結，若我們回首當年的馬刺，會發現很多技巧如今都在NBA聯盟之中成為主流，Manu的後撤步和歐洲步，早就取代拉桿成為NBA頂尖切入高手的最熱門終結步法；而Parker的拋投，也已經是當今控衛的必備技巧，搭配他「戰鬥陀螺」般的大轉身上籃，其技術領先NBA十年，無怪乎能用這樣的身板，在NBA寫下如此之多的成就，並被選進奈史密斯籃球名人堂。
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