林書豪與周杰倫約打球！只穿拖鞋來嚇傻天王 他尷尬：我被禁賽了
「天王」周杰倫與林書豪有著好交情，兩人時常相約一起打球、玩滑板，近期周杰倫沉迷於打網球，還邀了林書豪一起，並把兩人同框的照片分享在社群媒體上，沒想到林書豪竟是穿著拖鞋赴約，來球場不打球純聊天，被周杰倫抱怨，林書豪則是幽自己一默的回應：「我被禁賽了。」
記者吳雨婕／綜合報導
周杰倫在IG貼出在網球場的照片，照片中周杰倫穿著黑色短袖上衣、短褲加球鞋，戴著黑色毛帽，看起來蓄勢待發要來尬球技；林書豪則是穿著灰色帽T與白色短褲，往下一看竟然不是穿球鞋，而是白色拖鞋，讓周杰倫忍不住發文打趣：「他故意穿拖鞋來，怕我找他打（球），球場不打球，純聊天，也很Chill。」
林書豪看到後，轉發此限時動態，並揶揄自己：「我被禁賽了，網球比賽不能參加了，下次（跟）杰倫哥（打球）。」事實上，林書豪目前效力於PLG聯盟新北國王隊，日前接受靜脈雷射療程，違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定，遭PLG聯盟處以禁賽5場、罰款15萬台幣，還被取消年度MVP等獎項資格，處罰可以說是非常重，對此，國王總經理毛加恩日前在主場親上火線回應，「此次事件，責任回到球隊，林書豪沒有任何的錯，應該是我要把關扛責任，這樣的事情接下來絕對不會再發生！」
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