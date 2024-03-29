民進黨團拋國會改革聚焦8面向　柯建銘：不同於藍白絕不違憲

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民進黨版國會改革法案8大重點中，首先是完備同意權行使規定，依《憲法》人事同意權及依法律之人事同意權，區分行使表決權之門檻，前者須經全體立委2分之1同意，針對法律者則須經出席立委2分之1同意。
第二個重點是，調查權調閱權雙軌 ，與憲法賦予立法院之職權有重大關聯者，得決議成立「調查委員會」，除得行使文件調閱，亦得請求提供其他資料或物件，或舉行調查公聽會、邀請機關或學者專家表達意見。委員會就「院會交付之議案」得決議成立「調閱專案小組」 。
此外明定「調查委員會」或「調閱專案小組」不得侵犯其他國家機關獨立行使職權之權力、行政首長就特定機密之行政特權。明定訴訟裁判確定前或訴願事件尚未確定前之處置及卷宗，「調查委員會」 或「調閱專案小組」不得行使調查權或調閱權。同時增訂調查委員會及調閱專案小組之成員的保密義務，擴及至離職後、解密前之期間。
第三，完備黨團協商規範，逕付二讀之議案，原則上應交付黨團協商，例外為各黨團均同意直接進入二讀程序處理，本為立法院行之有年之國會憲政慣例，本次修法予以法制化。
第四，強化秘密會議規範 ，在秘密會議中，立委、列席人員及會場員工，禁止攜帶任何可供抄錄、影 印、擴音、錄音、攝影、錄影、傳輸及 通訊之器材，並應簽具保密切結書；拒 絕交付相關器材或拒絕簽具保密切結書者，不得入場。在秘密會議中，立委、列席人員及會場員工記錄或洩漏機密內容，如涉及刑事責任者，移送該管檢察機關依法辦理。
第五，強化國會資通安全 ，明定副秘書長為立法院資通安全長，新增資通安全處及其職掌，並調整國會人員編制。
第六，強化幕僚單位、提升專業量能，為強化法制局及預算中心專業性，明定研究員、副研究員、助理研究員，得聘用具教育人員任用資格教授、副教授、助理教授、講師資格者。
第七，深化性平反對歧視 ，明定立委涉嫌性騷擾或性別歧視言詞或行為，立法院紀律委員會邀請具性別平權專業學者專家進行調查，作 成調查報告及處理建議後，提報院會議處。
最後則是，國會議員自律規範違反如涉犯罪得為司法移送，就立委違反《立法委員行為法》行為，紀律委員會之調查結果，如涉及刑事責任者，應提報院會移送該管檢察機關依法辦理。