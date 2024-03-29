涮乃葉、千葉火鍋對手出現了！老饕吃這間飽到吐：559元水準太高

《周處》陳桂林排骨便當爆紅！豐米明起快閃台北　Luxy Girls站台

▲因電影《周處除三害》而爆紅的「陳桂林排骨便當」，確定明（30）日開始一連兩天，快閃於台北大巨蛋近國父紀念館捷運站5號出口處。（圖／翻攝豐米便當臉書）
▲因電影《周處除三害》而爆紅的「陳桂林排骨便當」，確定明（30）日開始一連兩天，快閃於台北大巨蛋近國父紀念館捷運站5號出口處。（圖／翻攝豐米便當臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

因電影《周處除三害》而爆紅的「陳桂林排骨便當」，台北也將能吃到！ 電影中由阮經天飾演的陳桂林，於電影一開場就大嗑一款排骨便當，被網友搜出，原來該款便當就是由新竹直營起家的「豐米便當」所推出的排骨便當，店家也在一夕之間爆紅，順延高人氣，豐米便當宣告明（30）日開始一連兩天，快閃於台北大巨蛋近國父紀念館捷運站5號出口處。另還有最新公告，活動將請到Luxy Girls到現場擔任一日店長，幫忙賣便當。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國片《周處除三害》在中國盛大上映後票房大賣，連帶劇中阮經天飾演的男主角陳桂林大啃的滷排骨便當也受到矚目，更有住在台灣的中國網友特地拍片放在小紅書吃播開箱。

▲《周處除三害》在大陸票房大賣，有大陸網友開箱「陳桂林同款排骨便當」原來是連鎖店豐米便當。（圖／周處除三害臉書）
▲《周處除三害》在大陸票房大賣，有大陸網友開箱「陳桂林同款排骨便當」原來是連鎖店豐米便當。（圖／周處除三害臉書）
該便當店就是在桃園新竹有相當多分店的「豐米便當」。事實上豐米便當目前有不少店面皆改為二代店，包裝用料已不同，但因為此款桂林仔吃的滷排骨便當太紅，新竹兩家直營二代店也順勢推出原汁原味的經典款。陳桂林同款排骨便當為「豐米便當」一代店的傳統便當，先炸後滷、超過1公分的大排骨，再搭上3樣青菜。

店家還公告，將於明天開始到台北，連續兩天到台北大巨蛋，地點選在國父紀念館捷運站出口5閘口處的通往大巨蛋連通道，每天下午3點準時開賣，數量有限，賣完為止。且最新消息是，還請到Luxy Girls到現場擔任一日店長，幫忙賣便當。

▲豐米便當公告，將於明天開始快閃台北，連續兩天到大巨蛋賣便當。（圖／取自豐米便當臉書）
▲豐米便當公告，將於明天開始快閃台北，連續兩天到大巨蛋賣便當。（圖／取自豐米便當臉書）
說起便當，除了老字號的台鐵便當，台灣高鐵便多年來也有一群死忠粉絲。台灣高鐵近期在官網公告，便當售價將於4月1日起調漲，從100元提高到110元。是台灣高鐵從2015年的售價維持至現今約9年才首度調漲，高鐵也表示，便當平均每天銷量約4000個，雖然售價調高，菜色也會同步調整，採用更多樣化的在地特色食材。

▲高鐵便當將於4月1日起調漲，每個從100元漲至110元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高鐵便當將於4月1日起調漲，每個從100元漲至110元。（圖／記者葉盛耀攝）

全聯60元便當不是最便宜了！內行改買「這間」58元吃飽：根本德政

全聯最強不只60元便當！公認「隱藏王牌」是它　內行認了回購10次

《周處除三害》陳桂林吃豐米便當！網友挖出　滷排骨便當明天開賣

全聯60元便當不用搶了！店員認「2時段」上架　內容物、口感曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞