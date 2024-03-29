《周處》陳桂林排骨便當爆紅！豐米明起快閃台北 Luxy Girls站台
因電影《周處除三害》而爆紅的「陳桂林排骨便當」，台北也將能吃到！ 電影中由阮經天飾演的陳桂林，於電影一開場就大嗑一款排骨便當，被網友搜出，原來該款便當就是由新竹直營起家的「豐米便當」所推出的排骨便當，店家也在一夕之間爆紅，順延高人氣，豐米便當宣告明（30）日開始一連兩天，快閃於台北大巨蛋近國父紀念館捷運站5號出口處。另還有最新公告，活動將請到Luxy Girls到現場擔任一日店長，幫忙賣便當。
記者葉盛耀/綜合報導
國片《周處除三害》在中國盛大上映後票房大賣，連帶劇中阮經天飾演的男主角陳桂林大啃的滷排骨便當也受到矚目，更有住在台灣的中國網友特地拍片放在小紅書吃播開箱。
該便當店就是在桃園新竹有相當多分店的「豐米便當」。事實上豐米便當目前有不少店面皆改為二代店，包裝用料已不同，但因為此款桂林仔吃的滷排骨便當太紅，新竹兩家直營二代店也順勢推出原汁原味的經典款。陳桂林同款排骨便當為「豐米便當」一代店的傳統便當，先炸後滷、超過1公分的大排骨，再搭上3樣青菜。
店家還公告，將於明天開始到台北，連續兩天到台北大巨蛋，地點選在國父紀念館捷運站出口5閘口處的通往大巨蛋連通道，每天下午3點準時開賣，數量有限，賣完為止。且最新消息是，還請到Luxy Girls到現場擔任一日店長，幫忙賣便當。
說起便當，除了老字號的台鐵便當，台灣高鐵便多年來也有一群死忠粉絲。台灣高鐵近期在官網公告，便當售價將於4月1日起調漲，從100元提高到110元。是台灣高鐵從2015年的售價維持至現今約9年才首度調漲，高鐵也表示，便當平均每天銷量約4000個，雖然售價調高，菜色也會同步調整，採用更多樣化的在地特色食材。