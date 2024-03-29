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民進黨團也拋國會改革！王鴻薇狂批「護航」：刷存在感的對案

▲國民黨立委王鴻薇認為，民進黨團提的國會改革法案，是刷存在感的對案。（圖／記者陳明中攝，2024.03.29）
▲國民黨立委王鴻薇認為，民進黨團提的國會改革法案，是刷存在感的對案。（圖／記者陳明中攝，2024.03.29）

記者林怡昕／台北報導

民進黨團今（29）日召開記者會，宣布民進黨版國會改革法案，其中包含8大重點，包括完備同意權行使程序、調查調閱雙軌並行等。對此，國民黨立委王鴻薇狠批，民進黨今天提的國會「改革」法案，根本就是國會護航法案，更直言民進黨為了反制，才不得不提一個刷存在感的對案。

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民進黨團宣布民進黨版國會改革法案，其中包含8大重點，包括完備同意權行使程序、調查調閱雙軌並行、完備黨團協商規範、強化秘密會議規範、強化國會資通安全、強化幕僚單位提升專業量能、深化性平反對歧視，最後則是國會議員自律規範違反如涉犯罪得為司法移送。

對此，王鴻薇直言，在野黨就為了新國會積極提出國會改革法案，得到社會大眾和媒體的關注，民進黨為了反制，才不得不提一個刷存在感的對案，但檢視內容，改革為假，護航才是真的。

王鴻薇直指，仔細觀察這些法案內容，都將社會最關心的部分予以限制，例如調查權、調閱權的部分，卻規定「不得侵犯政府機關獨立行使的權力、行政首長就特定機密之行政權、訴訟或訴願裁判確定前不得行使調查權或調閱權」，以後行政首長只要以「特定機密之行政權」就可以阻止國會的監督；而針對立法委員之行為，動輒以移送檢察機關處理，這分明故意以檢察機關來嚇阻立法委員問政。令人質疑，這根本就是一部閹割國會的改惡法案。

王鴻薇續指，另一方面，法制局和預算中心歷年都指出行政機關相關缺失，還被民進黨立委曾嗆想當第114席立委（立院共113席立委），現在為了讓反對聲音降低，就想要他們外聘，民進黨是嫌講真話太吵，要處理發現問題的人嗎？

王鴻薇認為，過去民進黨執政8年，把立法院做成行政院立法局，自己也樂得當「黨意代表」，弄得天怒人怨。在野黨提出改革，卻從頭到尾只會喊毀憲亂政、監督在野黨，閹割立法權不夠，還想繼續提出國會改惡的護航法案，民進黨才是真正的毀憲亂政。

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