民進黨團也拋國會改革！王鴻薇狂批「護航」：刷存在感的對案

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對此，王鴻薇直言，在野黨就為了新國會積極提出國會改革法案，得到社會大眾和媒體的關注，民進黨為了反制，才不得不提一個刷存在感的對案，但檢視內容，改革為假，護航才是真的。
王鴻薇直指，仔細觀察這些法案內容，都將社會最關心的部分予以限制，例如調查權、調閱權的部分，卻規定「不得侵犯政府機關獨立行使的權力、行政首長就特定機密之行政權、訴訟或訴願裁判確定前不得行使調查權或調閱權」，以後行政首長只要以「特定機密之行政權」就可以阻止國會的監督；而針對立法委員之行為，動輒以移送檢察機關處理，這分明故意以檢察機關來嚇阻立法委員問政。令人質疑，這根本就是一部閹割國會的改惡法案。
王鴻薇續指，另一方面，法制局和預算中心歷年都指出行政機關相關缺失，還被民進黨立委曾嗆想當第114席立委（立院共113席立委），現在為了讓反對聲音降低，就想要他們外聘，民進黨是嫌講真話太吵，要處理發現問題的人嗎？
王鴻薇認為，過去民進黨執政8年，把立法院做成行政院立法局，自己也樂得當「黨意代表」，弄得天怒人怨。在野黨提出改革，卻從頭到尾只會喊毀憲亂政、監督在野黨，閹割立法權不夠，還想繼續提出國會改惡的護航法案，民進黨才是真正的毀憲亂政。