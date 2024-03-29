政大徵才博覽會登場！120家企業釋出上萬名職缺、赴日工作起薪50K

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政大校長李蔡彥在開幕致詞中表示，「政大畢業的人才持續獲得企業界和媒體的高度青睞，自己也感到非常驕傲。」隨後，他也提到政大期望除了能夠培養出具有國際觀、多元包容能力之外，同時兼具協作能力與社會關懷精神的人才，恰好也呼應本次的徵才月主題。
政大指出，該校徵才博覽會為政大徵才月系列活動，今年共舉辦72場企業說明會、講座和企業參訪，包含全台獨家的LinkedIn履歷工作坊、貝萊德人才培育說明會、星宇航空等，參與學生人次破萬。
政大提到，在國際化表現上，該校榮登榜首，近年來，該校與眾多知名企業合作，推出豐富的海外職缺及實習機會，包括台達電、先勢博報堂、日本ROE企業、星野集團及美國商會等，為政大學生開啟國際職場的大門。
其中，在台日商顧問公司保聖那主要協助招募台灣人才至日本知名企業工作，包含大金、歐力士、日本航空等，目前新鮮人起薪約在18至24萬日幣間（約3萬6至5萬400台幣），部分企業亦提供交通及住宿補助。該公司透露，近年來愈來愈多台灣學生渴望在日本工作，而日本企業也熱烈歡迎台灣的人才，期望吸引更多台灣學生加入。
政大學務長蔡炎龍指出，學校致力於為所有學生，包括少數族群提供平等的職業發展機會。今年的徵才月活動特別設計了象徵不同的標誌——星星代表外籍生、月亮代表僑生、太陽代表身障生以及原住民學生，分別有37家、29家、36家和43家企業提供職缺，讓同學們都能獲取平等的職涯發展機會。
蔡炎龍說，本次博覽會的另一大特色為「實習生Coffee Chat」，邀請來自金融、媒體傳播、非營利組織（NPO）等多個領域，擁有豐富實習經驗的學長姐，擔任翻譯年糕角色，透過一對一交流、分享他們的實習心得，提供職業發展的寶貴建議，並建立業界人脈。
來自英國的交換學生Ben表示，可以感受到現場的攤位對外籍生非常友善，在語言溝通上也沒有隔閡；日本學生田邊亮則提到，自己未來打算在臺灣就業，並希望能到日商貿易公司求職，強調自己透過徵才月更了解台灣就業市場情況。