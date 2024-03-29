寶林案受害近20人！消基會站出來協助提團訟 要求賠償最高1000萬
知名素食餐廳「寶林茶室」所引發的食物中毒案持續擴大，截至目前為止，被害人數已近20人，其中有2位被害人死亡，另有人仍在加護病房搶救中。消基會董事長吳榮達向《NOWnews》表示，目前社會局已經轉達有被害者希望尋求協助訴訟，依照之前承辦的經驗，死者可以求償500萬至1000萬元的賠償費用，但醫療和政府機關不在消保法的範圍內，因此無法協助處理。
記者周淑萍/綜合報導
寶林茶是食物中毒案目前已經造成2人死亡，目前還有人在加護病房，被害人數已經累積有將近20位，被害人數已經符合消保法規定請求權人20人以上團訟的門檻條件，消基會今（29）日發出聲明表示可為本件被害人提供團訟協助。
消基會提到，雖然主管機關初步判斷，該起嚴重的食安事件是由「米酵菌酸」毒素造成的可能性最高，但消基會期盼中央和地方行政主管機關及司法機關能以最快速度查明事實真相，防杜事件的再度發生，及有效降低民眾的疑慮與不安外，同時要求更進一步追究相關廠商或人員的民、刑事法律責任。
消基會吳榮達董事長回應《NOWnews》表示，雖然有死者家屬提到醫療疏失，但醫療機關是不適用消保法，因此消基會無法協助訴訟。目前可以針對廠商進行求償要求「損害賠償」， 包含喪葬費、親屬扶養費、住院費、醫療費用、精神損害、懲罰性賠償金等，吳榮達說依照之前承辦的經驗，死者可以求償500萬至1000萬元不等。目前透過社會局得知，已經有被害者希望尋求消基會幫助來協助該起訴訟。