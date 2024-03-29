不是愚人節玩笑！全家領包裹「送50元購物金」 隱藏優惠只有4天
愚人節沒在開玩笑！全家今（29）日起隱藏優惠開跑，到門市取貨贈送50元購物金，單筆最多送5張，也就是取貨5件包裹可以獲得5張50元購物金，超過6件包裹建議分開領取，活動只有4天，是史上取貨送最高額購物金的一次，數量有限，送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今（29）日起至4月1日，網購到全家門市取件，取貨結帳印出小白單，就是購物金50元，1件包裹贈送一張，單筆最多贈送5張，領取超過5件包裹建議分開領取，購物金發送數量依各店為主，數量有限送完為止。
要注意的是，一張小白單為購物金50元，單筆結帳需要滿300元才可折抵一張，購物金不得購買菸酒商品、代收（售）、代銷、隨買跨店取、兑點趣、全+1、遞延性商品，且購物金不得要求找零。
7-11則是即起至3月31日領取包裹前，別忘向店員主動報「OPENPOINT會員」，可領取5元購物抵用券，單筆交易最高上限獲得5組序號，領取5件包裹可獲得25元購物金，換句話說若超過5件包裹，別忘記分開領取，購物金數量走限送完為止。
要注意的是，近期優惠都是會員限定，也就是說若忘記在取貨前先報會員，小白單紙本上並不會有購物金序號，若是有報會員，5元購物抵用券會直接存入APP，抵用券兌換期間只到2024年4月7日，領取後可別忘記使用了！