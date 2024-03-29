嚇人！孩子把藥當糖果吃 藥師：兒童用藥「五要五不」
台中一名阿嬤要餵小孫子吃市售表飛鳴，竟誤拿外觀酷似的成人止吐藥，小孫子吃了8顆止吐藥，出現心律不整、眼睛上吊症狀，嚇壞阿嬤，緊急將孫子送醫洗胃。臺中醫院藥劑科陳德鉦指出，兒童誤食大人藥物就醫個案不少，另一名幼童將大人降血糖藥當糖吃，也導致低血糖陷入昏迷；提醒家長千萬要謹記兒童用藥「五要五不」，守護兒童用藥安全。
記者金武鳯/台中報導
「兒童不是成人的縮小版！」臺中醫院藥劑科藥師陳德鉦指出，新生命誕生帶給父母愉悅心情，如何讓小孩健康快樂成長是每個家庭重要課題。兒童身體器官尚未發育成熟，對於藥品的吸收、分佈、代謝、排除都與成人不同，對藥物所造成的副作用亦與成人相異，有些藥物在成人使用為安全的，但在兒童卻是禁忌，不能不特別小心。
台中醫院小兒科主任李德敏就碰過不少案例，如阿嬤將外觀酷似市售表飛鳴的止吐藥給孫子吃，孫子吃下8顆後，出現心律不整緊急送醫洗胃。還有家長怕孩子不肯吃藥，會哄騙孩子吃「糖糖」，李主任說，千萬不要誤導孩子，就有一名小孩撿到阿嬤的降血糖藥，粉色藥錠被小孩當成糖果吃了，導致低血糖昏迷送急診。甚至有家長購買消炎止痛藥給一歲以下幼童服用，造成胃出血、血便送醫狀況。李主任提醒家長，家中幼童身體不適還是要找兒科專科醫師診斷並開藥，避免誤用成人藥物發生危險。
陳德鉦藥師則提醒，兒童使用藥物時，應謹記食藥署建議的「五要五不」。「五要」是指「要」核對藥袋上姓名、藥名、數量避免錯領藥品；「要」針對不同年齡兒童採取正確給藥技巧；「要」注意兒童用藥後情形；「要」記錄兒童過敏之藥品並記錄於兒童手冊；有疑義「要」諮詢藥師或醫師。
「五不」則指「不」自行購藥給兒童使用；「不」自行停藥或調整劑量；「不」任意放置藥品；「不」自行使用之前未用完的藥品；以及藥品應以開水服用，「不」建議將藥品加在牛奶或果汁中以免產生交互作用。