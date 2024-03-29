更新／寶林茶室中毒案！負責人、店長均無保請回　正班廚師遭移送

寶林家屬誤傳告醫院！醫事人員：惡化醫病信賴、消磨醫師熱忱

▲寶林案死者家屬遭誤傳要告醫院，台灣醫事人員大聯盟今（29）日表示，恐惡化醫病信賴、消磨醫師熱忱。(示意圖／Freepik圖庫)
▲寶林案死者家屬遭誤傳要告醫院，台灣醫事人員大聯盟今（29）日表示，恐惡化醫病信賴、消磨醫師熱忱。(示意圖／Freepik圖庫)

記者李琦瑋／台北報導

台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，2人送醫後不治，其中一位呂姓死者家屬，遭誤傳對送醫急救過程有疑慮，欲對三重聯醫、馬偕醫院提告。對此，台灣醫事人員大聯盟今（29）日獨家接受 《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若民眾動不動就以提告醫生為手段，恐惡化醫病信賴、消磨醫師服務熱忱。

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呂男家屬今天透過臉書發聲指出，對於媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導，因與事實不符，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但此並非家屬欲向醫院究責之意，反是感謝醫院在多次危急過程中給予的幫助。懇請社會大眾，「勿再隨著不實的報導起舞，而給予家屬時間、空間處理心愛的家人後事，謝謝大家。」

對於民眾每當遇到相關狀況，第一時間追究醫謢人員責任，台灣醫事人員大聯盟暴露心聲，醫學是個充滿未知的領域，踏入此領域的人，越學越覺得自己能力之有限，然而一般民眾卻誤以為醫師「無所不知，無所不能」，特別是近期出現很多與過去醫學理論不符合之現象，比如免疫法則失效，重複感染案例增加，在在考驗醫師的應變能力跟耐壓性，一有閃失就得背上人命的風險。

台灣醫事人員大聯盟表示，但在這樣風雨飄搖的時代，政府不但不為健保永續作規劃，罔顧國際通例，逕自下降NHE佔比、將台灣特有的健保點值調降到極低，醫護的血汗錢被打7折，還擴大招生名額、變更國家考試型制，影響全民健康。

台灣醫事人員大聯盟說，人體是個複雜的動態生化系統，疾病的進程在不同階段有不同病徵，不同的時間點切入，或許會有不同的解讀，但這與誤診無關。民眾若對此不了解，動不動就以提告醫生為手段，只會惡化醫病之間的信賴，消磨醫師的服務熱忱，而此對於疾病的治療是非常重要的。

台灣醫事人員大聯盟提到，因為承擔重建病人健康的使命感，每位醫事人員即時在踏出醫學院之後，工作之餘，都還要兢兢業業不斷地利用假日自費進修，希望社會大眾能夠給予醫生多一點的信任。

台灣醫事人員大聯盟強調，民眾對此不了解，或甚誤以為出人命時，第一時間要提告醫師，系統性問題需從政府端解決。台灣醫藥衛生領域近年來持續低收入、高風險，不友善的工作環境，若持續惡化，最終後果將是全民共同承擔。

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