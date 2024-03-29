Nikola Jokic打「一戰術」幾乎無敵！詹皇無奈：3種方式都守不住

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「在勇士和尼克比賽的一個回合，Draymond在弧頂、而Steph（Curry）則在油漆區內進行掩護，他們在高位打了這個反向擋拆戰術，之後Steph就有了很多選擇，他可以外切接球投籃，可以繼續掩護，或者他們可以在這之後打一個兩人手遞手戰術。」該回合尼克防守球員都被Curry吸引，Green得以一馬平川的切進去得分。
之後Redick又指出去年西區決賽，Jamal Murray和Nikola Jokic就在湖人板凳席前面打了3次這種戰術，他詢問LeBron James怎麼看。詹皇直言：「守死跟限制是兩種概念，我認為這具體取決於那一名長人的投籃能力，如果他投籃差、或是不怎麼投，我們會讓後衛與掩護者保持身體接觸，而防守的4、5球員則沉退，守在這兩人組合的後面。」
「如果這一名長人的投籃很好，他是Joel Embiid、Kristaps Porzingis、或是Jokic，投籃能力出色，那後衛就要守出去，給他來一個大延誤，等待長人重新對位，在重新輪轉回去守後衛，換回正確的對位。」LeBron James非常細節地解釋了第2種情況，然後是第3種。
James接著說，「如果這也不起作用，那你就只能換防了，然後讓最近的球員來進行協防，我們也是這樣守Jokic的。這也是他們（金塊）難以防守的原因，因為當你過來協防時，Jokic將會做出正確的傳球」。
Redick也舉自己過去費城76人打球時，與Embiid及Ben Simmons的配合為例，他作為球隊2號位，很常也會參與這種反向擋拆的配合，他認為自己之所以說這種打法很難守，是因為自己知道在他和Simmons進行擋拆的情況下，只要他假掩護後滑向45度角，或是與接著再上來進行掩護的Embiid配合，就馬上會有空檔產生。Redick還說他自認掩護質量很好，「而在擋人質量夠高的情況下，防守者會很掙扎，因為這個聯盟中的長人都不太會積極擠過掩護」。
James 在這個話題結尾之前，也特別稱讚了「字母哥」Giannis Antetokounmpo，他直言在剛剛說的第2種防守情況中，Antetokounmpo的個人能力會讓防守者無可奈何，「在他狀態絕佳時，他會在你的後衛試圖上來延阻時，快速地切入另一邊，然後你一旦讓他進去了，你就知道完了，他會把你連同球一起扣進去。」
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