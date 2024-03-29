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小林製藥紅麴保健品「致死毒素」為何？厚生勞動省：或是軟毛青黴

▲日本厚生勞動省今（29）日表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴（Puberulic acid），是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高，但目前還不確定軟毛青黴是否就是造成服用者腎臟疾病的原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本厚生勞動省今（29）日表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴（Puberulic acid），是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高，但目前還不確定軟毛青黴是否就是造成服用者腎臟疾病的原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本小林製藥的紅麴保健品引起食安風暴，目前已知疑似死亡案例有5人，住院病患有114人。而外界關心紅麴保健品內究竟含有何種毒素造成如此嚴重後果？日本厚生勞動省今（29）日表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴（Puberulic acid），是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高，但目前還不確定軟毛青黴是否就是造成服用者腎臟疾病的原因。

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根據《NHK》報導，厚勞省指出在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴，但尚未確定它就是病原體，強調還需持續進行分析。厚勞省表示，軟毛青黴是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高，但目前還沒有文獻證明軟毛青黴對人體有何影響，也不知是否會造成腎臟疾病。

小林製藥在記者會中曾表示，外界所謂紅麴保健品內含有的「未知成分」，是已知化合物，不排除由黴菌產生。而在厚勞省指出就是軟毛青黴後，小林製藥也證實之前所指的已知化合物就是軟毛青黴。

小林製藥解釋，由於目前還不能確定軟毛青黴就是致病原因，因此決定在厚生勞動省公布前先不透露。現下正在全面檢查和歌山縣工廠的生產線，是否有遭受污染，產生能夠讓黴菌生長的區域。另外也會持續與厚生勞動省合作，進行研究分析，釐清軟毛青黴對人體的影響。

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