獨／她是「愛在最高海拔」接線生　泰雅女孩為原鄉長者串起幸福

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31歲的林韻文是生長在梨山的泰雅族女孩，童年玩伴多已移居到平地，她卻不想離開孕育自己的山林，2年前台中市政府在和平區開辦幸福巴士計劃，必須由熟悉各部落及地形的在地人，擔任梨山地區的司機和客服人員，梨山社區發展協會理事長王維康找上林韻文，她笑稱自己從此成為「最高海拔的接線生」。
幸福巴士每日提供兩班次對開，固定行駛梨山4大部落，提供通勤、通學服務，讓在福壽山農場、武陵農場、雪霸國家公園工作的居民，不必寒風中騎機車奔波；環山部落的小朋友到梨山國中小大約15公里，幸福巴士上路後，通勤不再是遙遠的路程。
固定路線之外也有預約制，林韻文全年無休，只要電話一來，馬上為部落居民排難解憂！她透露預約制多為滿足長輩們前往市區復健或看病，順便採買物資的需求，因此得先了解她們的回診時間、目的地、生活習性，才能促成共乘，讓資源發揮最大效用。
林韻文舉梨山復健站為例，巴士固定路線沒停靠復健站，有些長輩住家距離馬路有很長一段路，她便發揮客服精神熱心揪團，讓幸福巴士開闢彈性路線，長輩只要走出家門便能搭到車、下車就到復健站，不會因為交通不便，一個人窩在家悶出病來。可別以為串連資源很簡單，林韻文說，很多長輩不想麻煩別人，一直隱忍身體狀況不去就醫，開辦幸福巴士後，她不斷請長者口耳相傳「幸福巴士就是長者們便利的雙腳」、「真正的幸福，就是想去哪裡都能去」，才能透過在地的溫馨接送情，落實偏鄉正義。
除了關心長輩，從他們口中得知成長期的青少年有各種狀況，她也會提醒駕駛，開車時多開導孩子，甚至開玩笑說「小心別讓他中途跑了」。更別提急難救助、社會資源的串連，讓她這位「最高海拔接線生」不只是接線生，而是大家的百寶庫，梨山地區民眾對幸福巴士的整體滿意度，更高達9成3以上。
受到林韻文影響，先生賴芸杰也加入幸福巴士駕駛行列，負責固定路線，也分享開車時的心得與各種發現，夫妻倆覺得可以多元發展，開發客貨共載，甚至拓展觀光運輸市場，讓幸福巴士不只是接送部落民的小眾運輸工具，也能成為帶動梨山拚經濟的觀光專車。
協會將夫妻的想法反映給交通局與逢甲大學，市府目前正在進行路線、司機等調配規劃確認，未來將與在地旅宿業者合作，讓梨山觀光遊客透過飯店業者或營運單位，也能預約幸福巴士付費包車遊玩、進行深度旅途，為梨山交通及觀光發展盡一份力。