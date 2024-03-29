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Gogoro「不完美路上仍一堆」！車主終於說出關鍵了　油車族全認同

▲隨著環保意識抬頭，現在不少人買機車都會選擇電動機車更換，以台灣來說，Gogoro佔比台灣電動機車市場7成為最大宗。（圖／Gogoro 提供）
▲隨著環保意識抬頭，現在不少人買機車都會選擇電動機車更換，以台灣來說，Gogoro佔比台灣電動機車市場7成為最大宗。（圖／Gogoro 提供）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，現在不少人買機車都會選擇電動機車更換，以台灣來說，Gogoro佔比台灣電動機車市場7成為最大宗，不過從去年11月至今電池老舊、斷電問題還是有車主在抱怨。但你是否發現，即便如此，路上還是能夠看到許多人騎乘Gogoro，並沒有因此降低Gogoro的能見度。對此，也有車主說出心聲，讓不少油車族非常認同。

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近日在臉書社團「Gogoro Taiwan Club」仍然有Gogoro車主出面抱怨遇到斷電、電池老舊的問題，面對廣大的車主，認為官方處理速度太慢，許多人出面認同，也表示到3月中旬都還有斷電的情況出現，怒嗆「如果再不趕快改進，真的就要換回油車」、「斷電兩次的我，真的不能再接受斷電一次了」。

▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
▲Gogoro電池老舊問題延燒近五個月，近日還是有部分車主有斷電、電池歸零的問題出現。（圖/Gogoro Club Taiwan）
Gogoro沒有想像中美好！路上仍然一堆車主真實原因曝光

仔細看眾多抱怨的Gogoro車主貼文留言，也有不少車主從未遇過斷電的情況出現，表示「很多人說Gogoro不好、電池又很爛，但實際上一種車型會喜歡的人就會喜歡，我自己騎了3年沒遇到斷電過，可能我比較幸運，但問過身邊的Gogoro車主，也都沒有人斷過電，實際上就是還是有大批車主沒有斷電過，只是沒有發聲，Gogoro的電池老舊、有問題那是事實，但不能全盤否認這輛車的價值」。

也有車主提到「如果Gogoro真的這麼糟，路上早就一台都沒有了」、「油車有油車的好處，電動車當然也會有，我雖然斷過電一次，但我還是不會後悔買電動機車，只是更讓人不解的是，整天批評Gogoro的都是沒騎過的人，到底是居何心」、「社團內一堆油車族，整天在裡面批評電動機車是盤子，不代表每個人想法都要一樣，你不想騎你覺得盤子，我倒覺得我騎得很開心」，種種說法也讓油車族非常認同：「全方位完美就連油車都做不到，如何改進才是重點」。

▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲Gogoro車主吐露心聲，認為電動機車經常被罵，都是有許多油車族擁護者沒騎過在評論，如果真的這麼糟，那麼路上就不會還有一大堆。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
Gogoro斷電風波投票結果出爐！官方努力改進中

而在Gogoro相關社團當中，其實也有人發起問卷投票的詢問「現在還有人遇到斷電嗎？」截至下午5時整，投票數是「沒有221票」以及「有65票」，結果顯示有大約8成的車主已經獲得斷電電池改善的問題，據悉，官方目前也是非常努力的在優化電池，對於車主的騎乘安全非常的重視。

《NOWNews》記者也實際採訪住在台北市的兩名Gogoro車主，陳小姐表示：「有聽說過斷電風波，但我沒受到任何影響，車齡四年多也沒有想換回油車的感覺，平常就是上下班騎乘，一切都很順」；李先生則提到：「社會對於電動車的厭惡感可以理解，覺得花那麼多錢買一台車為何還要繳電池月租費，但規定就在那，買車之前就已經都知道的事情，油車族也沒必要煽動情緒對立，只希望Gogoro的電池品質能穩定，就是給車主最好的回饋」。

▲Gogoro 已主動對電池進行必要檢測，並且加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定。（圖／Gogoro提供）
▲Gogoro目前針對電池問題持續積極改善優化，許多車主都能諒解，希望官方能提供優質的電池不要讓車主失望。（圖／Gogoro提供）
總結來說，Gogoro的電池老舊風波延燒了將近五個月，雖然說到現今還有人斷電也是事實，不過全台的換電站、電池數量非常的龐大，汰換電池的成本也非常高，總是不可能一步到位，為了車主行車安全，Gogoro一定比任何人都還要著急把電池全面優化完成。只能說，電動機車未來可能還是有機會變成趨勢，Gogoro如何穩住這一波電池風波，打造電動機車龍頭該有的市場規模，也是一大課題！

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