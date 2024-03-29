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協力推動地方創生 中教大與台灣地方創生基金會簽訂MOU

▲國立臺中教育大學郭伯臣校長，今（29日）與台灣地方創生基金會陳美伶董事長簽訂合作意向書。（圖／主辦單位提供）
▲國立臺中教育大學郭伯臣校長，今（29日）與台灣地方創生基金會陳美伶董事長簽訂合作意向書。（圖／主辦單位提供）

記者柳榮俊/台中報導

國立臺中教育大學郭伯臣校長，今（29日）與台灣地方創生基金會陳美伶董事長簽訂合作意向書，中教大管理學院社會企業中心不僅將成為台灣地方創生基金會分區中心，並將擴大招募16組社會創新團隊給予輔導及參與工作坊，共同以地方創生和永續發展為目標。

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陳美伶董事長表示，大學在台灣地方創生領域扮演重要人才培力角色，很高興基金會能與學校合作，共同促成影響力生態圈平台，讓台灣地方創生團隊不僅有熱情，更能夠透過科學的方式及評估做出更好的決策，確保企業或組織能專注於對人類和地球有價值的事情，並放大組織活動的整體社會價值。

▲國立臺中教育大學，今（29日）與台灣地方創生基金會簽訂合作意向書，（圖／主辦單位提供）
▲國立臺中教育大學，今（29日）與台灣地方創生基金會簽訂合作意向書，（圖／主辦單位提供）
郭伯臣校長進一步表示，國立臺中教育大學不僅以師資培育見長，近年來更在智慧學習、企業管理上有卓越發展。地方創生的推動並非靜態的，它需要科學基準的評估，給予最適切的社會價值論述，讓企業能精準公益，並更實踐有效責信。

郭校長指出，近來越來越多新創企業和組織、地方創生團隊投入於社會創新，希望減少環境破壞，彌平社會不平等。因此，中教大特別與台灣地方創生基金會簽訂合作意向書(MOU)，管理學院的社會企業中心將成為台灣地方創生基金會，在中部地區的重要合作單位，共同推動地方創生，深耕區域人際網絡鏈結，以達永續發展的概念推動地方事業生態系。


管理學院林欣怡院長表示，管理學院社會企業中心以國際影響力投資報酬率方法學(簡稱SROI)的科學評估方式，協助多個領域的社會創新團隊，將經費精準用在刀口上實踐地方創生，其中包括農村發展、專案管理、社區文化再造、環境教育、食農教育以及廢料資材循環再生等多種議題。

林院長指出，去年舉辦「第一期影響力生態圈徵集計畫」啟動工作坊，共輔導9組社會企業團隊，包含知名的八百金股份有限公司(藍鵲茶)、第四市場、斯創教育、袋代設計等。今年擴大啟動第二期招募，共有16組社會創新團隊報名參加。

她說，社企中心以雙軌並行的方式在中部地區扮演促進企業邁向永續轉型和公益推動之角色，同時也培育校內學生能夠具備影響力思維。期望各界企業ESG項目或公益活動都可以參與本計畫，共同聚焦永續發展目標，放大實踐團隊影響力。

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